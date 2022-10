Sygdom udsætter stærkt forsinket retssag mod østjysk havbrug

Der kan gå op til halvandet år, før en i forvejen stærkt forsinket retssag mod havbrugsvirksomheden Hjarnø Havbrug kan blive færdigbehandlet i retten.

Det står klart efter et retsmøde i Retten i Horsens tirsdag.

Det var meningen, at sagen her skulle genoptages efter at have været på pause siden marts 2021.

Men havbrugsejeren mødte ikke op i retten grundet sygdom.

Der skal ifølge specialanklager Pernille Moesborg, Sydøstjyllands Politi, foretages en ny personundersøgelse, før sagen kan fortsætte.

Undersøgelsen skal afklare, om der er behov for en mentalundersøgelse af den tiltalte.

Udsættelsen betyder ifølge specialanklageren, at retten nu går i gang med at beramme de afsluttede retsmøder, formentlig først om ét til halvandet år.

Sagen blev indledt i marts sidste år og er blevet betegnet som den hidtil største kriminalsag om havbrug og miljøforhold.

Kort efter sagens opstart, stod det klart, at 77 ringbind med sagens bilag var forsvundet.

Ringbindene var opmagasineret hos Sydøstjyllands Politi.

Forsvarsadvokaterne krævede på den baggrund, at sagen skulle afvises eller gå om.

Landsretten afgjorde dog, at sagen kunne fortsætte.

Men da sagen skulle genoptages i foråret 2022, blev den igen udsat grundet sygdom hos den tiltalte.

Hjarnø Havbrug og dets 51-årige ejer anklages for at have set stort på miljøgodkendelser og skruet voldsomt op for produktionen af ørreder i årene fra 2013 til 2018.

Havbrugsejeren anklages også for at have udsat 373.000 sølvlaks på et af sine tre havbrug, selv om der kun var tilladelser til at udsætte ørreder.

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af 191 millioner kroner.

Beløbet svarer ifølge anklagemyndigheden til fortjenesten fra den ulovlige overproduktion.

Havbrugsejeren nægtede sig ved sagens begyndelse i retten skyldig i anklagerne.

/ritzau/