Donorbarn: Jeg skal fortælle mine 68 halvsøskende, at de måske er syge

22-årige Lea Lausen føler sig forpligtet til at fortælle sine op til 68 halvsøskende, at de kan have arvet en dødelig sygdom fra deres fælles sæddonor. Sygdommen kan stoppes, hvis de får besked, men hverken sundhedspersonale eller myndighederne tager ansvar i sagen

”Vil du dele?” spørger et postkort i receptionen hos sædbanken Cryos i Aarhus. Men det er mere end anlæg for blå øjne og blondt hår, som en sæddonor kan videreføre med sine gener. Arvelige sygdomme, som der ikke testes for, kan også være en del af pakken.

Lea Lausen har altid vidst, at hun var donorbarn. Som 17-årig fik hun besked om, at hendes donorfar ”donor 045” var syg med en arvelig, potentielt dødelig sygdom, og at hun også skulle testes for den. Testen var negativ, og Lea Lausen kunne ånde lettet op. Men ved et tilfælde opdagede hun, at to af hendes halvsøstre, der også var blevet til ved hjælp af sæd fra donor 045, ikke havde fået besked om, at de skulle testes. Da den ene halvsøster viste sig at have sygdommen MEN-1, der blandt andet kan udvikle sig til kræft, begyndte en frygt at vokse i Lea Lausen, for hvad med alle de andre børn, der er blevet til med sæd fra donor 045 - har de fået besked om, at de skal testes?

”Jeg synes, det er så uretfærdigt for de af mine halvsøskende, der ikke får besked om sygdommen, for den kan bremses, hvis man får behandling for den i tide. Jeg kommer til at tage skylden på mig, selvom jeg ved, det ikke er mit ansvar.”

DR 3-dokumentaren ”Red mine 68 søskende”, som havde premiere i mandags, viser hvordan Lea kæmper for at råbe sundhedsmyndighederne op og opstøve sine halvsøskende. Siden premieren har flere børn og unge kontaktet Lea Lausen og fortalt, at de også er fra donor 045.

”På tre dage har jeg fået tre nye halvsøskende, og to af dem har sygdommen MEN-1. Det er hårdt at vide, at der er en masse andre halvsøskende derude, som måske også har sygdommen uden at vide det.”

Lea Lausens donor har leveret sæd til i alt 69 graviditeter. Det er uvist hvor mange af graviditeterne, der er blevet til børn, og hvor mange af børnene, der er født i Danmark. Sædbanken Cryos har distribueret donor 045’s sæd til forskellige fertilitetsklinikker i landet, der foretager inseminationen. Men flere af de fertilitetsklinikker er i dag lukkede og giver derfor ikke besked om nyfundne sygdomme til donorfamilierne. Journalerne fra nedlagte fertilitetsklinikker ligger arkiveret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, men styrelsen er ikke juridisk forpligtet til at gå ind i sagen. Lea Lausen føler derfor et pres på sine skuldre.

”Når jeg får fat i mine halvsøskende og får fortalt, at de skal tjekkes, kan jeg enten blive hende, der redder dem, eller jeg kan blive hende, der ødelægger deres liv. Men hvis Styrelsen for Patientsikkerhed gik ind og tog ansvar og brugte ressourcer på det, så var det ikke mig, der skulle gøre det,” siger hun og fortsætter:

”Jeg hader at være den, der dukker op og siger: ‘Undskyld jeg bryder dit glansbillede, men du er donorbarn, og måske er du dødeligt syg.’ Det har jeg ingen lægelige eller videnskabelige forudsætninger for.”

Med hjælp fra Københavns Retshjælp har Lea Lausen lagt pres på Styrelsen for Patientsikkerhed for at få styrelsen til at finde de arkiverede journaler frem og kontakte de børn, der endnu ikke har fået besked om deres sæddonors sygdom. Men Styrelsen for Patientsikkerhed henviser stadig til, at den ikke er forpligtet og siger samtidig, at ressourceforbruget ikke står mål med ”afkastet”.

”Jeg ville ønske, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke brugte den vending om, at det er for ressourcekrævende, for hvem er styrelsen til at kunne bestemme det? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem der vurderer, hvornår ressourcer er mere værd end de liv, de kan redde,” siger Lea Lausen.

Dengang Lea Lausens donor var aktiv, var der ikke lovgivet om hvor mange graviditeter, som en donor måtte levere sæd til. Der fandtes blot en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der opfordrede til, at antallet af graviditeter ikke oversteg 25. Hverken Styrelsen for Patientsikkerhed eller sædbanken Cryos har noget juridisk ansvar. I 2013 trådte en ny lov i kraft, der fastslog et maksimum på 12 graviditeter per sæddonor.

For Lea Lausen er det svært at forstå at hun har op til 68 halvsøskende, men indtil videre har mødet med dem været positivt.

”Det har været fedt at møde nogle af de andre fra samme donor. Vi minder ret meget om hinanden, og det er rart at have nogen at spejle sig i. Men mængden af de halvsøskende, jeg har, kunne jeg godt have undværet.”

Udover at lægge pres på myndighederne i samarbejde med Københavns Retshjælp, har Lea Lausen selv fået lavet DNA-tests for at opstøve sine halvsøskende. Et arbejde, som har været følelsesmæssigt opslidende, især fordi Lea Lausen i forvejen døjer med angst.

”Jeg har virkelig presset mig selv ud nogle steder, som har forværret min angst og gjort mig meget forvirret. Jeg er dødbange for at møde mine halvsøskende, for tænk nu hvis de ikke kan lide mig, eller jeg ikke kan lide dem. Jeg tænker hele tiden: Hvordan håndterer jeg den næste? Hvordan er den næste? Hvad forventer den næste? For der er ikke nogle guidelines til, hvordan man forventningsafstemmer med pludselige halvsøskende. Men jeg kan ikke lægge sagen fra mig, for jeg vil hele tiden tænke på, hvor langt kunne jeg være nået, hvis jeg ikke gav op.”

For at undgå at andre skal ende i samme situation, foreslår Lea Lausen, at sundhedsmyndighederne laver et nationalt fællesregister for alle sædbanker, for bedre at kunne spore arvelige sygdomme hos donorbørn og underrette dem om det.

”Så skal vi forhåbentlig ikke længere diskutere, hvor mange ressourcer menneskeliv er værd,” afslutter Lea Lausen.

Sædbanken Cryos er positive omkring idéen om et nationalt fællesregister.

”Det kunne man godt forestille sig, hvis registeret respekterer donors ret til at være anonym,” siger direktør i Cryos, Peter Reeslev.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke ønsket at kommentere sagen.