Syge borgere advares igen om røg fra brand på varmeværk

En ulmende brand i silo på kraftvarmeværket i Studstrup uden for Aarhus ventes at udvikle kraftig røg tirsdag, og myndighederne opfordrer nu endnu engang personer med hjertekar- og lungesygdomme til at søge væk.

- Røgen ser ud til særligt at ramme området omkring Studstrup, Havhusene og Gl. Løgten Strand, og beboere her med hjertekar- og lungesygdomme anbefales at finde et andet sted at opholde sig, indtil røgen er drevet væk, lyder det i fælles myndighedsmeddelelse, som er udsendt af både Østjyllands Politi og Aarhus Kommune.

Siden torsdag i forrige uge har der været brand i en silo med træpiller på værket. Siloen indeholder 56.000 ton træpiller.

Branden har skabt lugtgener i store dele af Østjylland, og i sidste uge anbefalede myndighederne også, at borgere med hjerte- og lungesygdomme, som for eksempel KOL eller astma, søgte væk.

Vejrmeldingerne varsler en ganske svag vind fra tirsdag middag. Det vil få røgen til at blive tykkere i visse områder, og det er baggrunden for myndighedernes anbefaling.

Østjyllands Brandvæsen oplyste i weekenden, at man har forberedt Christiansbjerghallen i Aarhus til at huse folk, hvis det skulle blive nødvendigt at evakuere.

Foreløbig gælder anbefalingerne om at søge væk dog kun folk med hjerte- og lungesygdomme. Røgen vurderes ikke at udgøre en sundhedsrisiko for andre borgere.

/ritzau/