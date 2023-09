Sygeplejerske misbrugte sin stilling og krænkede over 340 patienter

Tilliden til sundhedssystemet er knækket.

Sådan lyder det torsdag eftermiddag fra en dommer ved Retten i Glostrup, hvor en 32-årig kvindelig sygeplejerske er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have misbrugt sit virke i offentlig tjeneste.

Hun er fundet skyldig i at have foretaget 715 uberettigede opslag i patientjournaler, mens hun arbejdede på først Herlev og Gentofte Hospital og senere Amager og Hvidovre Hospital.

Opslagene, der er lavet i perioden fra 18. oktober 2016 til 23. marts 2020, vedrører over 340 patienter, som ikke havde forløb på de afdelinger, hvor den 32-årige var ansat.

En enig domsmandsret lægger i dommen vægt på antallet af gange, hun har slået journaler op, og antallet af patienter hun har krænket.

Misbruget af stillingen gør, at tilliden til datasystemer i sundhedssektoren er knækket, lyder det videre fra retsformanden.

Gennem Sundhedsplatformen har den dømte kunnet tilgå personfølsomme oplysninger på patienter, der har haft forløb på alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, forklarede et vidne, der arbejder som jurist i sundhedssektoren.

Oplysningerne, som hun har kunnet se, gælder både cpr-numre, prøvesvar, medicinudskrifter og meget andet.

Specialanklager Caroline Sophia Tarrow mener, at der "ikke er set en sag af den her størrelse før".

Anklagemyndigheden krævede - ud over en betinget fængselsstraf - at hun blev frakendt retten til at arbejde som sygeplejerske for en periode og idømt en bøde på 50.000 kroner.

Førstnævnte påstand valgte domsmandsretten ikke at følge, idet den mener, at der ikke er en nærliggende fare for, at hun vil misbruge sin stilling i fremtiden.

Den 32-åriges forsvarsadvokat, Niels Henrik Kromann, sagde under sin procedure, at det ville være "at skyde langt over målet", hvis man frakendte hende retten, fordi "vi mangler sygeplejersker".

Retten valgte da heller ikke at idømme den 32-årige en bøde.

Under sagen har den dømte selv forklaret, at hun først kiggede i journalerne, fordi hun ønskede at hjælpe andre.

Senere gjorde hun det for at dygtiggøre sig, mens hun var ansat på forskellige kirurgiske afdelinger.

Men på et tidspunkt blev hun grebet af nysgerrighed og slog familiemedlemmer og venner op uden grund.

- Jeg var imponeret over, at man var i stand til at slå alt op, men jeg har på ingen måde misbrugt oplysningerne. Det kunne tænkes, at jeg har kedet mig, sagde den 32-årige.

Hun modtog dommen.

