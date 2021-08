Sygeplejersker afviser ekstra arbejde efter strejke

Der er ingen lyst til at tage ekstratimer og udvise fleksibilitet, når sygeplejerske Marlene Freja Petersen og hendes kolleger mandag vender tilbage til arbejdet på Hvidovre Hospital.

Efter ti ugers strejke og et - set fra hendes synspunkt - utilfredsstillende resultat er motivationen nemlig i bund, fortæller hun.

- Jeg er dybt demotiveret for at skulle tilbage og kæmpe for sundhedsvæsnet og det fag, som jeg egentlig elsker.

- Jeg har svært ved at se mig selv i et andet job, men tanken har strejfet mig, at jeg skal finde noget andet at lave.

- For det gør mig vred, at vi bliver kaldt "helte", "uundværlige" og "rygraden i sundhedsvæsnet", mens man samtidig ikke vil betale os ordentligt, siger Marlene Freja Petersen.

Hun arbejder på gastroenheden, som er en afdeling for mave-tarmsygdomme og et af de områder i sundhedsvæsnet, der har været udtaget til strejke.

Inden sygeplejerskerne strejke var Marlene Freja Pedersen og hendes kolleger i gang med at afvikle en pukkel af opgaver, som havde hobet sig op under coronaepidemien.

Efter ti ugers strejke er puklen blevet større.

- Det kommer til at tage rigtig lang tid af få afviklet puklerne. Men jeg og mine kolleger har på ingen måde lyst til at lave opgaverne uden for vores aftalte arbejdstid. Det bliver uden merarbejde, uden ekstravagter.

- Det er sådan, vi fortsætter kampen, siger Marlene Freja Petersen.

Hos Dansk Sygeplejeråd oplever man, at der er en generel modvilje blandt medlemmerne til at tage ekstratimer efter strejken.

Det hænger sammen med skuffelsen over udfaldet af konflikten, forklarer formand Grete Christensen.

Strejken er blevet afbrudt af et regeringsindgreb, som ifølge sygeplejerskerne ikke sikrer nogen nævneværdig lønstigning.

- Sygeplejerskerne har været limen, der har fået sundhedsvæsnet til at hænge sammen. Det skal man ikke forvente, at de vil være i fremtiden, for det er vores opfattelse, at vi ikke har fået skyggen af anerkendelse fra arbejdsgivere eller politikere, siger Grete Christensen.

Hun understreger, at sygeplejerskerne ikke ønsker at tage patienter som "gidsler", hvis sygeplejerskerne ikke arbejder over efter strejken.

Men de har svært ved at finde motivationen til at gøre en ekstra indsats. Og det vil man kunne mærke i sundhedsvæsnet.

- Det er ingen hemmelighed, at sygeplejersker igennem mange år har leveret rigtig meget frivilligt ekstraarbejde og har arbejdet ud over den tid, de er ansat til, for at få tingene til at hænge sammen.

- Med de mange ubesatte stillinger, der er derude, er det fuldstændig umuligt at få det kæmpe program til at køre, hvis sygeplejerskerne ikke havde bidraget med ekstravagter og dobbeltvagter, siger Grete Christensen.

