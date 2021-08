Sygeplejersker efter møde: Løsning må findes andet sted

Et møde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Regioner onsdag morgen har ikke givet en løsning på konflikten.

- Det var tydeligt på mødet, at begge parter har rigtig svært ved at se en forhandlet løsning, siger Grete Christensen, formand fra DSR, i en skriftlig kommentar.

- Vi skal jo have fundet en løsning, for sundhedsvæsenet kalder på det, fordi konflikten har store konsekvenser for patienter og borgere. Derfor må der findes en løsning andre steder, siger hun.

Hos regionerne ser man heller ikke en løsning ved forhandlingsbordet for sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Chefforhandler Anders Kühnau (S) siger til TV 2, at det er svært at se en løsning på konflikten, men han vil ikke udelukke noget.

Sygeplejerskerne har strejket de seneste otte uger, fordi de er utilfredse med deres løn.

I første omgang var det 5000 sygeplejersker - svarende til cirka hver tiende sygeplejerske - der gik i strejke.

Siden er der varslet en række udvidelser, og hvis strejken stadig er i gang 7. september, vil omkring 6500 strejke.

/ritzau/