Sygeplejersker vil sige op i protest mod arbejdsvilkår

Tirsdag siger Luca Pristed sit arbejde op, og han håber, at tusindvis vil følge ham.

Han er sygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse.

Gruppen har opfordret landets sygeplejersker til at sige deres job op i løbet af november som protest mod deres løn- og arbejdsvilkår.

- Vi trækker os simpelthen fra et sundhedsvæsen, som er ved at vælte og bryde sammen. Som sygeplejersker siger vi fra, fordi det ikke længere er etisk forsvarligt at passe patienterne, siger Luca Pristed.

Tirsdag er altså sidste frist for at deltage i aktionen.

Luca Pristed har ikke overblik over, hvor mange sygeplejersker, der potentielt vil sige deres job op.

Regionerne har mandag ikke kunnet give et bud på, hvor mange opsigelser, de har modtaget.

Ifølge Luca Pristed er sygeplejerskerne blevet "forsømt", og det må være op til regeringen og arbejdsgiverne at sørge for, at sygeplejerskerne har lyst til at blive i deres job.

- Det er ikke mit ansvar at sørge for, at sundhedsvæsenet kan fastholde og rekruttere sygeplejersker, så det kan køre rundt.

Sygeplejersken har to bud på løsninger fra arbejdsgiveres side, der kunne forhindre, at flere sygeplejersker siger op.

- En kortsigtet løsning ville være at hæve grundlønnen.

- En langsigtet løsning er at kigge på arbejdspresset, siger han.

Han råder dog sygeplejerskerne til at tænke sig godt om, før de siger deres job op.

- Jeg siger til folk, at hvis de siger op, skal de være sikre på at kunne finde et andet job. Det her kan være en lang kamp, og jeg forventer ikke, at politikerne reagerer fra på onsdag. De, der siger op, skal helt klart kunne forsørge sig selv og finde et andet arbejde, siger Luca Pristed.

Selv har han ikke oplevet problemer med at få et job efterfølgende.

- Indtil videre har det været meget let for mig at blive tilbudt job fra vikarbureauer rundt omkring i København, så der er masser af arbejde derude for sygeplejersker. Det er bare at finde dem, siger han.

/ritzau/