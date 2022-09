Syreudslip: Borgere på Mors skal holde sig indendørs

Et udslip af eddikesyre fra flere tanke på Elsøevej i Frøslev på Mors betyder, at alle i byen skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke for ventilationsanlæg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter fredag morgen kort efter klokken 08.45. Cirka en halv time senere fortæller vagtchef Ole Vanghøj, at politiet er rykket stort ud til stedet.

- Det er en lastbil med tre palletanke, hvor der er gået hul på to af dem. I hver af tankene er der 1000 liter, siger han.

Udslippet er sket lige uden for en industribygning - ude på selve vejen.

- Det løber ud og ned i kloakken. Det er også derfor, at vi rykker talstærkt ud til stedet, siger Ole Vanghøj.

Også redningsfolk er blevet kaldt ud til stedet i forbindelse med anmeldelsen. Det er uvist, om de har tilset nogen.

Udslippet er sket på adressen Elsøevej 219. Tæt herpå ligger blandt andet en børnehave.

Mens arbejdet med at få styr på udslippet står på, er strækningen lukket, oplyser politiet på Twitter klokken 09.30.

Elsøevej er spærret i begge retsninger, og der er meldinger om kraftig lugt, skriver Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi er til stede med flere patruljer og er i gang med at danne os et overblik over situationen - i tæt samarbejde med de øvrige myndigheder, lyder det videre.

Hvilken procent eddikesyren, der er løbet ud af tankene, har, ligger endnu ikke fast.

/ritzau/