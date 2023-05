Syrienkriger kendt skyldig i groft landsforræderi

Et enigt nævningeting i Københavns Byret har tirsdag kendt 32-årige Ahmad Salem El-Haj skyldig i landsforræderi under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med hans deltagelse i kamphandlinger for Islamisk Stat i Syrien.

Han er desuden kendt skyldig i en række andre forhold i straffelovens afsnit om terror.

- Det er et enigt nævningeting, der er nået frem til afgørelsen. Jeg vil ikke læse kendelsen op her, da den er på 44 sider, lød det fra retsformand Karen Duus Mathiesen i forbindelse med afsigelsen af kendelsen.

Sagen er den første terrorsag, hvor der også er rejst tiltale efter straffelovens paragraf 101 a om landsforræderi, og hvor der i retten har været en egentlig bevisførelse.

I september sidste år blev Jacob El-Ali idømt 14 års fængsel efter samme paragraf. Men det skete i en tilståelsessag, hvor den dømte selv lagde kortene på bordet.

El-Ali fik en mildere straf, end han i udgangspunktet stod til, fordi han i forbindelse med sin erkendelse havde fortalt om forhold, som politiet ikke kendte til i forvejen.

Ahmed Salem El-Haj blev udleveret til Danmark fra Tyrkiet i november 2019. Her havde han siddet fængslet siden december 2017, efter at han var blevet smuglet ind i landet med sin kone og sine to børn.

El-Haj var inden da blevet såret under et bombeangreb i Syrien. Han sidder den dag i dag i kørestol på grund af sine skader.

I 2021 rejste Statsadvokaten i København med justitsministerens godkendelse tiltale i sagen. Bestemmelsen om landsforræderi handler om at tilslutte sig Islamisk Stat i væbnet kamp mod Danmark.

Ud over den bestemmelse blev El-Haj tiltalt for at have ladet sig hverve til Islamisk Stat og for at have forsøgt at hverve familiemedlemmer til den militante bevægelse.

El-Haj er kendt skyldig i alle forhold, som ud over de nævnte drejer sig om et tilfælde af trusler om terror.

Det foregik tilbage i august 2013, hvor han sammen med andre skød til måls efter billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, islamkritiker Lars Hedegaard, daværende folketingsmedlem Naser Khader, imam Ahmed Akkari, muhammedtegner Kurt Westergaard og tidligere PET-agent Morten Storm.

Episoden blev optaget på video og delt på internettet sammen med en udtalelse, der blev indledt med "Må Allah destruere dem alle sammen..."

Efter afsigelsen af kendelsen blev retten hævet. Den sættes igen 23. maj med henblik på at udmåle en straf. Strafferammen er fængsel på livstid.

