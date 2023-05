Syrienkriger kræves idømt livstid for landsforræderi

Landets strengeste straf. Fængsel på livstid.

Det mener anklagemyndigheden, at Ahmad Salem El-Haj skal idømmes i en sag, hvor han er kendt skyldig i landsforræderi i forbindelse med deltagelse i kamphandlinger for Islamisk Stat i Syrien.

Det fortæller anklager Marie Petersen i Københavns Byret.

- I vores sag er den strengeste straf livstid. Det er også den straf, som anklagemyndigheden mener, at tiltalte skal have, siger hun.

Tirsdag er der procedure om straf i sagen. Det er her, at både anklager og forsvarer argumenterer for, hvordan de mener, at straffen skal være.

Det var allerede 2. maj, at Ahmad Salem El-Haj blev kendt skyldig i landsforræderi under særligt skærpende omstændigheder.

Det blev han for at være rejst til Syrien, hvor han tilsluttede sig Islamisk Stat (IS) og blandt andet kæmpede mod styrker fra den koalition mod IS, som Danmark var del af.

Marie Petersen ser ingen formildende omstændigheder i sagen.

- Han har helt bevidst bosat sig midt i kalifatet med et ønske om at deltage i den væbnede konflikt, siger hun.

El-Haj rejste til Syrien i 2013 via Tyrkiet, og dernede tilsluttede han sig Islamisk Stat. I begyndelsen var han tilknyttet en gruppe, "Khatiba 57", hvor også hans onkel var med.

Onklen, Jacob El-Ali, blev i efteråret som den første dømt efter landsforræderiparagraffen, da han erkendte sig skyldig og fik en dom på 14 års fængsel.

Han blev dog i modsætning til nevøen ikke kendt skyldig i landsforræderi "under særligt skærpende omstændigheder", og sagen mod Ahmad Salem El-Haj er mere grov, mener anklageren.

- Det er svært at forestille sig noget mere bestialsk end det, som tiltalte (El-Haj, red.) med sine handlinger har været med til at gennemtvinge, siger hun.

Ahmad Salem El-Haj blev udleveret til Danmark fra Tyrkiet i november 2019. Her havde han siddet fængslet siden december 2017, efter at han var blevet smuglet ind i landet med sin kone og sine to børn.

El-Haj var inden da blevet såret under et bombeangreb i Syrien. På grund af sine skader sidder han i dag i kørestol. Og han kommer ikke til at kunne gå, fortæller han. På nær med rollator på kort afstand.

Foruden landsforræderi er El-Haj kendt skyldig i en række andre forhold i straffelovens afsnit om terror. Han har blandt andet forsøgt at hverve familiemedlemmer til Islamisk Stat.

Desuden er han skyldig i et tilfælde af trusler om terror.

Det foregik tilbage i august 2013, hvor han sammen med andre skød til måls efter billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, islamkritiker Lars Hedegaard, daværende folketingsmedlem Naser Khader, imam Ahmed Akkari, muhammedtegner Kurt Westergaard og tidligere PET-agent Morten Storm.

Episoden blev optaget på video og delt på internettet sammen med en udtalelse, der blev indledt med: "Må Allah destruere dem alle sammen..."

Forsvarer Michael Juul Eriksen vil senere tirsdag argumentere for, hvad han mener, er en passende straf.

Retten afgør på torsdag, hvilken straf Ahmad El-Haj skal idømmes.

