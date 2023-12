Syrisk mand dræbte 37-årig med kniv i Hobro og udvises af landet

Et knivstik i hjertet og den ene lunge kostede en 37-årig mand livet en juniaften sidste år i en lejlighed i Hobro.

Halvandet år senere er en 41-årig mand, Ali Mohammad Ali, blevet idømt 12 års fængsel for drabet og udvist af Danmark for bestandig.

Det oplyser Retten i Aalborg på sin hjemmeside.

Offeret arbejdede som frisør i Hobro og havde syrisk baggrund. Det samme har gerningsmanden.

De to kendte hinanden på grund af deres fælles syriske baggrund, fortæller advokat Camilla Nowak, der har repræsenteret den tiltalte i sagen.

Under sagen har Ali Mohammad Ali nægtet sig skyldig i drab. Men han har erkendt, at han var til stede på gerningstidspunktet i lejligheden på Randersvej i Hobro, hvor drabet blev begået.

Under sagen har den 41-årige fortalt, at han var i lejligheden for at hjælpe den 37-årige bekendte med noget malerarbejde.

Der var ikke andre til stede end de to.

Offeret blev ramt af syv stik- og snitlæsioner. Et af stikkene ramte hjertet og den ene lunge og var dødeligt.

- Efter placeringen af det nævnte stik i den højre del af den øvre brystregion, dybden heraf og den kraft, der måtte være anvendt, fandt retten, at tiltalte måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at knivstikket ville medføre døden, står der i domsresuméet.

Efter drabet stak Ali Mohammad Ali af fra Danmark og blev efterlyst internationalt. Efter få dage blev han anholdt af politiet i den italienske storby Milano og udleveret til Danmark.

Sagen blev ført som en nævningesag, og alle dommere og nævninger var enige om, at den 41-årige syrer skulle idømmes 12 års fængsel og udvises af Danmark for bestandig.

Han har opholdt sig i Danmark i ti år, oplyser hans advokat.

Den tiltalte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Det har han 14 dage til at overveje.

