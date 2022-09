Syv personer forsøgte at flytte over 12 millioner kroner fra Københavns Lufthavn til Tyrkiet. De nægter skyld.

Syv anholdt for at ville hvidvaske over 12 millioner kroner

Syv personer - hvor mindst seks er svenske statsborgere - blev torsdag morgen anholdt i Københavns Lufthavn med i alt 12,6 millioner kroner i forskellige valuta.

Det kom frem i forbindelse med et grundlovsforhør fredag morgen i Dommervagten i København.

Pengene skulle fra Danmark til Tyrkiet, siger anklagemyndigheden, som mener, at pengene stammer fra et kriminelt foretagende enten direkte eller indirekte.

De er alle sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

To 40-årige og en 42-årig er sigtet for at ville tage 6,2 millioner kroner med til Tyrkiet.

En 34-årig mand og en 24-årig kvinde er sigtet for 4,1 millioner kroner. En 46-årig kvinde og en 47-årig mand skal have forsøgt at tage 2,3 millioner kroner med sig til Tyrkiet.

Ifølge Ekstra Bladet nægter de sig alle skyldige, og de blev alle varetægtsfængslet i 24 dage. Det fremgår ikke, om nogen af de fængslede har kæret kendelsen til landsretten.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre. Derfor fremgår der ikke nærmere, om de syv personer har valgt at forklare sig i retten.

/ritzau/