Syv er nu dømt for dobbeltdrab - to er stadig efterlyst

Med en dom tirsdag i Holbæk er i alt syv mænd nu blevet straffet med fængsel på livstid for et blodigt skyderi i Kalundborg i november 2020. To mistede livet og en tredje var i livsfare.

Alle de syv dømte har forbindelse til banden Loyal To Familia (LTF), og specialanklager Anja Lund Liin noterer efter retsmødet, at sagen er ekstraordinær.

På stående fod kan hun ikke komme i tanke om andre sager, hvor så mange har fået livstid.

Fem blev dømt sidste år, og tirsdag er turen kommet til to mænd, som ifølge tiltalen og retten beordrede de andre til at begå forbrydelsen.

- Jeg er ekstra glad for, at vi har fået fat i bagmændene, siger specialanklager Anja Lund Liin om dommen over Tahir Ali Shan og Mohamed Ali Adnan Seif.

Hun lægger desuden vægt på, at hvis man ikke havde haft adgang til de krypterede Sky ECC telefoner, så havde der ikke været bevis mod de to.

Alle syv dømte har anket til frifindelse, og landsretten behandler sagen i 2024.

To mistænkte er stadig efterlyst internationalt.

Helt centralt for efterforskningen har været politiets adgang til beskeder mellem flere profiler på den krypterede beskedtjeneste Sky ECC.

Ifølge retten blev der den 30. og 31. oktober 2020 sendt beskeder i en gruppechat, der beviser, at de to drab og drabsforsøget ved et supermarked i Kalundborg blev begået for at hævne et overfald på et andet LTF-medlem.

Der blev også sendt billeder af to af ofrene for skudepisoden.

Senere blev det planlagt, at der minimum skulle bringes fire skydevåben, og at en eller to skulle dø.

Den 17. november blev der i gruppechatten sendt besked om, at det var overstået, og at der var tale om tre mænd.

- Så kan hele dk ryste, når de bliver fundet de små luder, lyder et af svarene på beskeden.

Bagmændene, Tahir Ali Shan og Muhamed Ali Adnan Seif, blev koblet til de krypterede telefoner på baggrund af lokaliseringsdata og masteoplysninger.

Oplysningerne viste blandt andet at Tahir Ali Shan flere gange bevægede sig fra København omkring Hellerup, hvor han havde bopæl, til området omkring Hjørring, hvor hans svigerforældre er bosiddende, og hvor de har sommerhus.

Ud fra mastedata, kunne det ses, at telefonen, som er knyttet til Mohamed Ali Adnan Seif, bevægede sig fra Greve, hvor hans kæreste bor, til Silkeborg, hvor han arbejdede som mentor for sårbare unge.

Begge har afvist, at de deltog i korrespondancen.

