Syv mænd anholdt for omfattende svindel mod ældre borgere

Syv mænd i alderen 17-34 år er sigtet for at have franarret ældre mennesker mere end syv millioner kroner.

Ældre borgere i hele landet er blevet franarret mere end syv millioner kroner, mener politiet.

I den forbindelse er syv personer onsdag blevet anholdt i det vestlige Aarhus. De sigtes for et stort antal bedrageriforhold begået forskellige steder i landet. De anholdte er mellem 17 og 34 år.

Det oplyser Østjyllands Politi torsdag.

Sagen drejer sig om bedrageri, hvor ældre mennesker er blevet narret til at give deres kontooplysninger via telefonopringninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den foreløbige vurdering er, at de sigtede har bedraget de ældre borgere for mere end syv millioner kroner.

- Efterforskningen har afdækket rigtig mange bedrageriforhold, som vi mistænker de sigtede for at stå bag, og vores foreløbige vurdering er, at de har bedraget de ældre medborgere for mere end syv millioner kroner, udtaler politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

Aktionen onsdag var kulminationen på en omfattende efterforskning, der bygger på mere end 380 anmeldelser vedrørende påkaldt "vishing".

Det begreb dækker over typen af bedrageri, hvor gerningsmænd lokker forurettede til at udlevere bank- og id-oplysninger over telefonen.

Fremgangsmåden i sagen har været den samme hver gang. De ældre borgere er blevet ringet op af en gerningsmand, som har udgivet sig fra at være fra vedkommendes bank eller fra Nets, oplyser politiet.

- Vi ser meget alvorligt på denne form for økonomisk kriminalitet overfor primært ældre medborgere, og vi er derfor tilfredse med, at vi med dagens anholdelser har forhindret, at flere ældre bliver udsat for lignende forhold, samt at gerningsmændene vil blive strafferetligt undersøgt i forhold til de mange forhold, siger Brian Voss Olsen.

Fire af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag klokken 11 ved Retten i Aarhus. Ved fremstillingen vil der blive fremsat begæring om dørlukning.

Østjyllands Politi advarer på det kraftigste imod, at man giver sine bank- eller personoplysninger telefonisk, uanset hvem der ringer. Er man i tvivl, skal man altid kontakte sin bank.

/ritzau/