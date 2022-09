Kapacitetsproblemer og en asiatisk coronakrise har holdt Københavns Lufthavn fra at nå niveauet fra 2019.

Syv millioner rejste gennem Københavns Lufthavn hen over sommeren

Det har været en travl sommer i Københavns Lufthavn, der har haft terminalerne fyldt med millioner af rejsevillige danskere og udenlandske gæster.

Nye tal viser, at syv millioner rejste gennem lufthavnen i Kastrup i løbet af de tre sommermåneder juni, juli og august.

Alene i august var otte ud af ti passagerer tilbage efter corona med 2,3 millioner rejsende.

Selv om der er ved at være tændt godt op under rejsekedlerne, så halter lufthavnen stadig et stykke efter niveauet fra 2019, hvor 2,9 millioner rejste gennem lufthavnen i august.

Det skyldes blandt andet, at der har været kapacitetsbegrænsninger i Europa, fortæller lufthavnens kommercielle direktør, Peter Krogsgaard.

- Derudover er der endnu ikke åbnet helt op for det asiatiske marked endnu, hvor det særligt har været svært at åbne ruterne til Kina. Derfor rammer vi ikke 100 procent af niveauet fra før corona.

Han kigger dog alligevel med glæde tilbage på en travl sommer.

- Det har været dejligt at opleve terminalerne fyldt med liv og ferieglade rejsende, siger han.

- Det er tydeligt, at der er mange, som har længtes efter at komme ud at rejse igen, og de fleste er da også taget afsted mod sydens sol.

Sommerens mest populære destination fra lufthavnen var Spanien, viser tallene mandag formiddag.

I løbet af de tre sommermåneder tog 668.000 rejsende turen til det sydeuropæiske land. Det er godt tre procent færre end i 2019.

Op til sommermånederne fik mange lufthavne at få travlt med at ansætte nok personale, da rejselysten begyndte at melde sig igen.

Da man rundt omkring i Europa ikke var klar til den efterspørgsel, valgte man flere steder at sætte en begrænsning på antallet af daglige passagerer, som kunne rejse gennem lufthavnene.

Personalebegrænsninger førte blandt andet til problemer med bagagehåndtering og længere ventetider - også i Københavns Lufthavn.

- Men vi fik mandet op så hurtigt som muligt, og når alt kommer til alt, er det gået godt i Københavns Lufthavn, og langt de fleste passagerer er kommet afsted som planlagt, lyder det.

