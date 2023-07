Syv personer fra lokal gruppering skal for retten efter politiaktion

Efter en anholdelsesaktion i Dronninglund tirsdag fremstilles i alt syv personer i grundlovsforhør i Retten i Aalborg onsdag.

En af de anholdte er en 26-årig mand, der er mistænkt for at have deltaget i et knivstikkeri begået i det centrale Aalborg den 2. marts 2023.

- Det var to grupperinger, der mødtes og havde et udestående med hinanden. Det var personligt mellem de grupper, fortæller politikommissær Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi til Ritzau om knivstikkeriet i foråret.

Knivstikkeriet betegnes ikke for drabsforsøg, og sigtelsen lyder på grov vold.

- Selvfølgelig er det altid alvorligt at blive stukket med en kniv, men der var ikke livstruende skader, siger Kenneth Rodam om episoden.

En anden 21-årig fremstilles, da han forsøgte at rømme adressen, imens han var i besiddelse af en skarpladt pistol.

- Vi fremstiller derudover også de øvrige 5 anholdte, siger Kenneth Rodam.

Ifølge politikommissæren sigtes de 5 for at overtræde knivloven, mens to af dem ligeledes bliver sigtet for forsøg på grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1.

Desuden udelukkes det ikke, at der rejses yderligere sigtelser.

Nordjyske skriver, at alle de syv anholdte er genkendt som en del af GT-gruppen. En gruppering politiet har navngivet ud fra det sted, de har tilknytning til, nemlig Grønlands Torv.

Ifølge mediet er det ikke første gang, at gruppen er i voldelig karambolage med andre grupperinger.

Over for det lokale medie Nordjyske har politikommissæren fortalt, at de syv formentlig har skjult sig i huset i Dronninglund, hvor politiet anholdt dem.

Nordjyllands Politi leder fortsat efter en person, som også sættes i forbindelse med knivstikkeriet i marts.

Vi ved, hvem han er, og han er bekendt med, at politiet leder efter ham, så vi opfordrer ham til at melde sig, siger Kenneth Rodam.

