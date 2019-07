Syv råd til at holde debatten på sporet

De senere års debat om emner som køn, race og etnicitet har været både generaliserende og uforsonlige, mener forskerne Silas Marker og Vincent Hendricks. De har derfor formuleret syv råd til, hvordan vi får en mere konstruktiv debat baseret på fakta i stedet for følelser

I et demokrati er det vigtigt, at der kan være forskelligheder og højt til loftet. Men samtidig er der grænser for, hvor store uenigheder du kan have, uden at det går ud over samfundets stabilitet. Balancen kan være svær at finde, men i debatbogen ”Os og dem. Identitets-politiske akser, idéer og afsporede debatter” kommer Silas Marker og Vincent Hendrick kommer her med syv råd til, hvordan man undgår at debatten løber af sporet:

1) Gør modstanderens position stærkere

Tag dig tid til at finde ud af, hvad modparten mener og finde det stærkeste argument herfor, inden du ytrer din egen mening.

2) Forståelse

Der er ikke altid et fælles grundlag eller en universel fornuft at mødes i. Derfor er det langtfra sikkert, at det er muligt at blive enige. Men man kan prøve at sætte sig i den andens sted og se, hvordan verden ser ud derfra.



3) Hvad diskuterer vi?

Er du helt sikker på, om det, der ytres, er en løs kritik, en klage eller et lovkrav?



4) Kan det passe?

Identitetspolitiske bobler bunder ofte i, at enkeltsager ophøjes til en del af en stor tendens. Kan vi være sikre på, at det forholder sig sådan?



5) Styrk dialogen

Vejen til et kompromis om, hvad der er i orden og ikke i orden på for eksempel en arbejdsplads, går ikke gennem erklæringer, men samtale.



6) Smid krænkelses-narrativet på porten

Fordi nogen føler sig krænket, betyder det ikke pr. automatik, at den anden part skal dukke sig. Omvendt bør enhver kunne rejse kritik uden at blive affærdiget som urimeligt sart eller krænkelsesparat.

7) Farvel til os og dem

Find ud af, hvad hver enkelt mener på hvert enkelt område i stedet for at anbringe mennesker i kasser.