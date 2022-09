Syv søfolk reddet fra synkende coaster

På grund af hårdt vejr vil en hollandsk coaster gå til bunds efter en kollision vest for Ringkøbing.

Forsvarets søredningstjeneste har fredag morgen med helikopter evakueret syv personer fra en hollandsk coaster i Nordsøen, skriver TV2. Coasteren er kollideret med et andet skib.

Forsvaret oplyste tidligere på Twitter, at coasteren tog vand ind, og at tre civile skibe og to helikoptere var sendt til undsætning.

Kollisionen er sket 20 sømil vest for Ringkøbing, hvor der er meldinger om hårdt vejr.

Den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter fortæller til TV2, at der ikke er meldinger om tilskadekomne, og at de syv søfolk vil blive fløjet til Esbjerg.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det andet fragtskib kan sejle videre efter kollisionen, mens hollænderens skæbne er mere krank.

Coasteren "Helge", som er skibets navn, kan på grund af det hårde vejr ikke blive bjærget og vil derfor gå til bunds, oplyser Forsvarets Operationscenter til TV2.

Coasteren er ifølge skibstrafikshjemmesiden Vesselfinder bygget i 2013. Skibet er 89 meter langt og 14 meter bredt.

Ifølge Vesselfinder havde skibet kurs mod Herøya nær Larvik sydvest for Oslo.

/ritzau/