Tabt sættevogn spærrer delvist bro ved Falster

En havareret lastbil betyder fredag formiddag, at et spor er spærret i nordgående retning på Farøbroen ved Falster.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie Twitter.

Tidligere på formiddagen var broen helt spærret i nordgående retning, men et spor blev genåbnet omkring klokken 10.46 fredag.

Politiet skriver samtidig, at broen ventes helt genåbnet inden længe.

Spærringen skyldtes, at man har været nødt til at tilkalde specialudstyr til at fjerne en tabt sættevogn, lyder det.

Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside skaber broens lukning kø på E47 fra Sakskøbing. Konkret er der kø mellem afkørsel 43 og Farøbroerne.

Vejdirektoratet forventer kø til omkring klokken 11 fredag.

/ritzau/