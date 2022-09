Tæt på hver anden jobparat ukrainer i Danmark har arbejde

Stadig flere ukrainske flygtninge finder et arbejde i Danmark.

Tæt på hver anden ukrainer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, har nu et job.

Det viser foreløbige tal fra august, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Det er nu 5096 ukrainere, der har fundet et arbejde i Danmark.

Det svarer til 47,6 procent af dem, der står til rådighed for arbejdsmarkedet ved enten at være i beskæftigelse eller være jobparat på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller på overgangsydelse.

I slutningen af august lød det, at foreløbige tal fra juli viste at 36 procent af fordrevne ukrainere til rådighed for arbejdsmarkedet var i job.

Efterregistreringer har nu løftet juli-tallet til 43,4 procent svarende til 4565 ukrainere.

- Vi har hele tiden ønsket at hjælpe de mennesker, hvis hjemland er i krig, så godt som muligt. Så det primære fokus har været, at de blev hjulpet på plads, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

- Men mange både kan og vil forsørge sig selv og familien – også for at skabe en så normal hverdag som muligt. Det er positivt, at det stadig lykkes for flere at komme i job, og at færre har behov for at modtage en ydelse.

Ifølge Dansk Industri (DI) viser stigningen, at der fortsat er mange virksomheder, der gerne vil ansætte.

- I denne tid, hvor mange virksomheder mangler hænder, er det positivt, at de ukrainske flygtninge kan bidrage på arbejdsmarkedet, siger vicedirektør Steen Nielsen i en kommentar.

- Det er lidt vanskeligt for os at se i de tal, der findes, hvor mange der er rejst. Når man skal vurdere, om de lidt over 5000 ukrainere, der er i arbejde, er mange eller få, er det svært.

- For vi ved ikke præcist, hvor mange der reelt er interesserede i et job, og hvor mange der stadigvæk er i Danmark. Hvis folk beslutter sig for at rejse igen, får myndighederne ikke nødvendigvis besked om det, lyder det videre.

Tal fra Udlændingestyrelsen viser, at der per 11. september var givet midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter særloven til 28.365 ukrainere.

Særloven, der også omtales som ukrainerloven, blev vedtaget 16. marts af et bredt flertal i Folketinget. Det skete i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine 24. februar.

/ritzau/