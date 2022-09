Tagdækker er død efter arbejdsulykke i Nordjylland

En 38-årig mand er død på sygehuset, efter at han mandag faldt flere meter og landede på et betondæk.

En 38-årig tagdækker, der mandag faldt fire-fem meter ned på et betondæk, er død af sine kvæstelser.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for Fagbladet 3F.

Ulykken skete i forbindelse med opførelsen af en tilbygning til et biogasanlæg ved byen Smidstrup i Nordjylland. Her faldt den 38-årige gennem et cirka 80 gange 85 centimeter stort hul i det betondæk, som han arbejdede på.

Han blev hårdt kvæstet fløjet til sygehuset i Aalborg, men hans liv stod ikke til at redde. Han døde tirsdag aften.

- Jeg kan bekræfte, at den pågældende er afgået ved døden, efter der blev slukket for hans respirator, siger vagtchef Ole Buus, Nordjyllands Politi, til Fagbladet 3F.

De nærmere omstændigheder ved ulykken er endnu ukendte.

- Vi efterforsker stadig sagen, ligesom Arbejdstilsynet har været på ulykkesstedet, siger Ole Buus til Fagbladet 3F.

Med ulykken, der kostede den 38-årige tagdækker livet, er der ifølge en foreløbig opgørelse fra Arbejdstilsynet sket 36 arbejdsrelaterede dødsulykker i Danmark i løbet af de første ni måneder i år. Det er mod 34 i hele 2021.

Tirsdag kunne Fagbladet 3F desuden fortælle, at sikkerheden på danske arbejdspladsen tilsyneladende halter efter sikkerheden i Norge og Sverige.

Ifølge bladet har der årligt fra 2017 og frem til august i år i gennemsnit været 32 arbejdsulykker med dødelig udgang i Danmark.

I Sverige er tallet 36, men her er arbejdsstyrken næsten dobbelt så stor. Og i Norge, der er mere sammenlignelig, er der årligt sket 26 dødsulykker.

/ritzau/