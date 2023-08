Tal bekræfter dårlige forhold i landets største arresthus

Presset på Vestre Fængsel er usædvanlig markant med alt for mange indsatte i forhold til antallet af celler.

Situationen fremgår ikke bare af klager fra pårørende til Folketingets Ombudsmand og af bekymrede udtalelser fra advokater.

Også tal fra Kriminalforsorgen viser, hvor galt det står til med overbelægningen.

Forleden dag var der således indsat 554 personer, selv om kapaciteten er til 504, oplyser Kriminalforsorgen til Ritzau.

Dermed var belægningsprocenten 109,9.

I de tre foregående år var der på samme dato - 20. august - henholdsvis 506, 527 og 530 indsatte.

Vestre Fængsel er landets største arresthus. Her anbringes personer, der er varetægtsfængslet - og som altså ikke har fået deres sag afgjort i retten.

Problemet forsøger Vestre Fængsel at løse ved at inddrage besøgslokaler, ligesom der i et vist omfang placeres to personer i celler, der er beregnet til én.

Det kaldes i jargonen dobbeltpind.

Forleden afviste Kriminalforsorgen dog i en udtalelse, at der ligefrem har været tilfælde med tre mennesker i en enkelt celle.

Den ekstraordinære situation betyder, at mange ikke får besøg af deres pårørende.

Netop det forhold er Folketingets Ombudsmand gået i gang med at undersøge.

Indsatte har klaget over, at besøg aflyses med kort varsel. Samtidig siger pårørende, at det er svært at bestille tid til et besøg, oplyste ombudsmanden i sidste uge.

Nogle gange må de pårørende vente i telefonkø i flere timer - blot for at få at vide, at der ikke er flere ledige besøgstider den pågældende dag.

Også forsvarsadvokaterne har slået alarm. Helt ekstraordinær og uholdbar, har Kåre Pihlmann, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, sagt om situationen.

Akut er der to løsningsmuligheder. Dels at begrænse brugen af varetægtsfængsling og dels at give flere ressourcer til Kriminalforsorgen, "så personalet ikke slides ned", mener Kåre Pihlmann.

