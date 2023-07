Tatoveret mand med hanekam ville røve ældre dames cykel

En muskuløs og tatoveret mand med en hanekam-lignende frisure væltede i søndags en ældre dame af cyklen i Ribe i et forsøg på at røve hendes cykel.

Kvinden kom i den forbindelse alvorligt til skade og er indlagt på hospitalet.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag i en pressemeddelelse.

Politiet har frigivet et billede af manden, i håb om at nogen i befolkningen kan genkende ham eller har lagt mærke til ham, eller at nogle overværede episoden søndag klokken 11.15 på Nørremarksvej ved krydset til Seminarievej.

Her kom den 73-årige kvinde cyklende mod et lyskryds, da hun blev overfaldet af en mand. Hun væltedes af cyklen og faldt til jorden, og manden forsøgte at slippe fra stedet på damecyklen, men han opgav.

I stedet tog han derfra til fods i sydlig retning.

Han beskrives som trænet, har tatoveringer på begge underarme og læggene, og så har han en hanekam-lignende frisure og kort, sort skæg.

Under røveriforsøget havde han en lyseblå kasket på og var iklædt en sort T-shirt, sorte knælange shorts og sko, der var sorte og gule.

Røveren talte til kvinden på dårligt engelsk, skriver politiet.

- Ser man gerningsmanden, skal man ikke selv tage kontakt, men kontakte politiet på telefon 114, skriver politiet i efterlysningen.

/ritzau/