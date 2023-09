Tavshedspligt lægger bånd på Samsams tidligere advokat

- Det mener jeg ikke, at jeg kan svare på.

Sådan lød det flere gange tirsdag i Østre Landsret, da advokat Thomas Brædder indtog vidneskranken for at afgive forklaring i den såkaldte Samsam-sag.

Brædder var advokat for den terrordømte Samsam, som i 2018 blev idømt otte år fængsel for at have tilsluttet sig en terrorbevægelse. Dommen faldt ved en domstol i Madrid.

Samsam vil have sit navn renset i den sag, fordi han påstår, at han var agent for de danske efterretningstjenester, da han i 2013 og 2014 var i krig i Syrien.

Brædder deltog i Danmark i 2020 og 2021 i forhandlinger med PET og FE. Under forhandlingerne fremsatte Samsams advokat et forligsforslag til tjenesterne, som gik ud på, at Ahmed Samsam skulle have et nettobeløb på cirka 12 millioner kroner.

Thomas Brædder fortæller tirsdag i Østre Landsret, at forhandlingerne kom i stand, efter at man havde sendt et udkast til en stævning til efterretningstjenesterne og Justitsministeriet.

Stævningsudkastet var en forløber for den sag, som kører netop nu, der handler om, at tjenesterne skal anerkende, at Samsam var agent. Udkastet blev ledsaget med en trussel om, at hvis ikke, man hørte noget fra tjenesterne inden 10 dage, så ville sagen blive indbragt for retten.

Og det virkede. For tjenesterne, som ellers indtil da havde afvist at svare på noget som helst, reagerede.

- Efter ni dage blev jeg ringet op af en medarbejder fra en af tjenesterne, fortæller Thomas Brædder i landsretten.

Selve forhandlingerne var fortrolige, og Thomas Brædder svarer derfor flere gange under tirsdagens afhøring, at han ikke kan besvare de spørgsmål, som Samsams nuværende advokat, Erbil Kaya stiller.

Fredag i denne uge afholdes det sidste møde i retssagen, når Erbil Kaya og efterretningstjenesternes repræsentant, Peter Biering, kommer med deres afsluttende bemærkninger. Derefter optages sagen til dom, som afsiges i løbet af efteråret.

Dommen vil efterfølgende kunne ankes til højesteret.

Ahmed Samsam har afsonet sin straf til november og vil dermed snart blive sat på fri fod.

