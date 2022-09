Taxachauffør udnyttede retarderet pige til samleje

Manden har under sagen nægtet, at samlejerne skulle have fundet sted, og han har anket dommen til landsretten.

I lidt over tre måneder udnyttede en taxachauffør, at en pige var mentalt retarderet, til at få samleje med hende i taxaen. Gentagne gange havde de samleje.

Det har Retten i Herning torsdag afgjort, skriver TV Midtvest.

Ifølge specialanklager Pia Koudahl har den 57-årige mand under sagen nægtet sig skyldig i anklagerne. Han bestrider, at der overhovedet fandt samlejer sted.

Retten har dømt manden i overensstemmelse med anklageskriftet. Den har blandt andet lagt vægt på pigens forklaring.

- Dommerne har sagt, at den er så troværdig, at det er den, der kan lægges vægt på, siger specialanklageren.

Der er tale om adskillige episoder fra 1. december 2021 til 18. marts 2022. De fandt sted, mens manden kørte handicapkørsel for pigen.

Den 57-årige mand er også kendt skyldig i anden kønslig omgang end samleje med pigen i taxivognen.

Derudover er han kendt skyldig i at have haft et børnepornografisk billede på sin mobiltelefon og at have blufærdighedskrænket to mænd ved at have videresendt nogle billeder af den ene mands penis til den anden mand.

Pia Koudahl mente, det skulle koste den tidligere taxachauffør en dom på halvandet års fængsel og derudover et forbud mod det, der kaldes erhvervsmæssig personbefordring i tre år.

Det kan eksempelvis være taxakørsel.

Retten endte lidt lavere. Den 57-årige er blevet idømt et års ubetinget fængsel og forbuddet mod at køre taxa i tre år. Specialanklageren er tilfreds med resultatet.

- Jeg er tilfreds med, at han er blevet dømt i overensstemmelse med anklageskriftet.

- Jeg synes, at straffen på et år er passende, og så er jeg meget tilfreds med, at den er udmålt ubetinget. Det er praksis i sædelighedssager, siger Pia Koudahl.

Forbuddet mod erhvervsmæssig personbefordring gælder fra endelig dom, og dermed går der en rum tid, før det i givet fald træder i kraft.

Manden har nemlig anket dommen til landsretten, der dermed på ny skal vurdere sagens beviser.

/ritzau/