TDC slukker 3G og gør plads til hurtigere netværk

For at imødekomme et stigende mobildatabehov siger TDC endegyldigt farvel til 3G-netværket i begyndelsen af næste år.

Tilbage i 2020 annoncerede TDC, at man ved udgangen af 2022 ville begynde at udfase det gamle netværk, og nu står det altså klart, at man vinker helt farvel til det i begyndelsen af 2023.

Det sker også for at gøre mere plads til de nyere og hurtigere netværk 4G og 5G, skriver koncernen.

- For TDC er det helt centralt, at vi kan tilbyde det bedst mulige mobilnet i Danmark. Der er brug for en stærk mobil infrastruktur, der kan håndtere det stigende forbrug af mobildata, siger kommerciel direktør i TDC Robert Dogonowski i meddelelsen.

I takt med at hurtigere netværk har vundet frem, er den samlede datatrafik på 3G-netværket svundet betydeligt de seneste år. I dag udgør det blot en procent af TDC's samlede datatrafik.

Hos teleselskabet 3 holder man også for nu fast i 3G-netværket, men planen er den samme: Det skal være fortid i begyndelsen af 2023. Det siger selskabets netværksdirektør, Kim Christensen, til Ritzau.

Hos 3 handler det om at skabe en bedre oplevelse for brugerne, der i højere grad end nogensinde før bruger data på mobiltelefonen.

- Det handler om effektivisering, siger han.

TDC beholder også fremadrettet den gamle kending 2G-netværket. Det skyldes, at det ikke er alle teknologiske enheder, som understøttes af 4G og 5G.

- Der findes eksempelvis parkeringsmaskiner, der kun har et 2G eller et 3G-modem indbygget, siger Kim Christensen.

- Det er heller ikke alle private kunder, som nødvendigvis har en telefon, som understøttes af de nyere netværk, lyder det.

TDC understreger da også i sin pressemeddelelse, at man som borger fortsat vil have landsdækkende adgang til 2G til tale og andre basale datatjenester.

/ritzau/