TDC vil have erstatning fra den danske stat for de udgifter, som for selskabet er forbundet med udskiftningen af Huawei som leverandør af udstyr.

Det oplyser TDC til erhvervsmediet Finans.

Det sker, efter Center for Cybersikkerhed (CFCS) tidligere dette år pålagde TDC Net at udfase udstyr fra Huawei med hjemmel i telesikkerhedsloven.

Det betyder i praksis, at Huawei-komponenterne i telenetværket skal være udskiftet inden 1. januar 2027.

Kinesiske Huawei er en betydelig spiller i teleindustrien, men er flere gange blevet beskyldt for at være et instrument for den kinesiske regering.

Telesikkerhedsloven er blandt andet til for at beskytte den danske stat og teleinfrastrukturen mod truslen fra fremmede magter.

Men i lovgivningen er det også muligt for en virksomhed at få erstatning, hvis et forbud er "et ekspropriativt indgreb".

TDC siger til Finans, at Center for Cybersikkerhed ikke vurderer, at dette er tilfældet i denne sag - men dén vurdering vil TDC have testet ved domstolene.

- Med den geopolitiske situation er det sandsynligt, at andre virksomheder kan komme i samme situation som TDC Net, og fordi det er ny lovgivning, mener vi, at det er i alles interesse at få grundlaget for virksomheders investeringer i kritisk infrastruktur afklaret, siger TDC's kommunikationsdirektør, Jonas Torp, til mediet.

Ifølge Finans er sagen den første af sin slags.

TDC vil forsøge at få den behandlet i landsretten, så retspraksis kan fastlægges af Højesteret efterfølgende, "hvis en af parterne anker sagen", lyder det.

TDC forventer, at udskiftningen kommer til at koste et mindre trecifret millionbeløb. Det er denne udgift, som infrastrukturselskabet vil have dækket af staten.

Det står endnu ikke klart, hvem den nye leverandør bliver i stedet for Huawei.

