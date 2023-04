Teenager anholdt efter personfarlig hændelse i Helsingør

Nordsjællands Politi har mandag aften anholdt en 17-årig dreng i forbindelse med, hvad politiet beskriver som "en personfarlig hændelse" i Helsingør.

Anholdelsen skete, efter at politiet mandag aften klokken 23.41 modtog en anmeldelse om hændelsen på Kingosvej, oplyser politiet tirsdag.

Hos Nordsjællands Politi ønsker kommunikationsmedarbejder Henriette Døssing indtil videre ikke at give yderligere oplysninger om, hvad der er foregået. Hun henviser i den forbindelse til hensynet til politiets efterforskning.

Det er dermed endnu uvist, hvad formuleringen "personfarlig hændelse" dækker over.

Begrebet "personfarlig kriminalitet" dækker over et bredt spænd af forskellige former for forbrydelser. I den alvorligste ende er der drab, drabsforsøg og voldtægt, mens man finder forbrydelse som simpel vold og trusler i den mindre alvorlige ende.

Der er tirsdag morgen endnu ikke taget stilling til, hvorvidt den 17-årige skal stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

/ritzau/