16-årig delvist skyldig i højreekstremistisk terror: Forsøgte at hverve kammerat

En 16-årig dreng kendes ved Retten i Holbæk delvist skyldig i en opsigtsvækkende terrorsag fra Vestsjælland, der trækker tråde til det højreekstremistiske miljø.

Han er skyldig i at have forsøgt at hverve en skolekammerat til den højreekstremistiske gruppe Feuerkrieg Division.

Til gengæld frifindes teenageren for selv at have tilsluttet sig organisationen med henblik på senere at begå terrorhandlinger.

Drengen har i sagen været tiltalt for en række anklagepunkter, som alle er omfattet af straffelovens paragraf 114.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den kendes som "terrorparagraffen".

Ud over at have forsøgt at hverve sin kammerat til Feuerkrieg Division kendes den 16-årige skyldig i via den krypterede beskedtjeneste Telegram at have delt bombe- og våbenmanualer og andet ekstremistisk indhold.

Han har også været med til at udarbejde en håndbog for Feuerkrieg Division sammen med andre medlemmer af bevægelsen. Ligesom han har rådgivet om, hvordan gruppen skulle organisere sig.

Ved skyldkendelsen i Holbæk er et stort presseopbud og drengens pårørende mødt op. Drengen er spinkel og er klædt i et mørkt jakkesæt, som ser ud til at være en smule for stort. Håret er tilbagestrøget.

Nævningetinget ved Retten i Holbæk er kommet frem til, at Feuerkrieg Division kan anses for at være en terrorsammenslutning.

Den samme opfattelse har anklagemyndigheden.

Og den tiltalte var uomtvisteligt medlem af gruppen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det er ikke blevet tilstrækkeligt bevist under sagen, at teenageren havde planer om at begå terror, forklarer retsformanden.

Heller ikke selv om den 16-årige dreng i lukkede chatfora har skrevet, at han på et tidspunkt ville begå handlinger, som skulle nå medierne.

- Det kan ikke afvises, at tiltaltes tilkendegivelser skete for at gøre sig interessant over for andre medlemmer af Feuerkrieg Division, siger retsformanden om baggrunden for kendelsen.

Den 16-årige dreng blev anholdt 7. april sidste år og efterfølgende varetægtsfængslet i en ungdomsinstitution. Hans værelse hjemme hos hans forældre på Vestsjælland blev ransaget.

Her fandt politiet flere genstande med klare nazistiske referencer - herunder Hitlers bog "Mein Kampf" samt armbind og flag med nazistiske symboler.

Drengen har gennem hele sagen nægtet sig skyldig.

/ritzau/