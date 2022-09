Teenager dømmes for drabsforsøg med kniv efter taxa-strid

En 19-årig mand dømmes for at have stukket en 43-årig ned i Esbjerg. Det skyldtes muligvis strid om en taxa.

Retten i Esbjerg har tirsdag idømt en 19-årig mand seks års fængsel for drabsforsøg.

Den unge mand stak 5. september 2021 en 43-årig mand seks gange. To af stikkene var i brystet - det ene gik igennem venstre lunge og hjertet. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Knivstikkeriet fandt sted ved taxaholdepladserne i krydset Skolegade/Torvegade i Esbjerg tidligt om morgenen klokken 05.15. Da havde de begge været på en bytur i Esbjerg.

De kendte ikke hinanden i forvejen og havde ifølge vidner mødt hinanden kort inden knivstikkeriet.

Ifølge JydskeVestkysten, som har dækket retssagen, tyder meget på, at det var et skænderi om den næste ledige taxa, som førte til knivoverfaldet.

Avisen skriver, at den dømte er Philip Mau Nielsen. Han overvejer nu, om han skal anke dommen.

Ifølge politiet har han under sagen erkendt to knivstik og erkendt at have begået vold, men nægtet at have haft forsæt - altså hensigt - til drab.

Men retten har kendt ham skyldig i drabsforsøg.

- Retten fandt endvidere, at tiltalte ved at stikke forurettede to gange i venstre side af brystkassen, hvor der er flere vitale organer, heraf et stik med betydelig kraft ved hjertet, måtte have indset det for overvejende sandsynligt, at forurettede ville dø, skriver politiet.

En politipatrulje var i nærheden, da knivstikkeriet fandt sted, og den da 18-årige Philip Mau Nielsen blev umiddelbart efter anholdt. Han blev lagt i håndjern, og politiet fik tilkaldt en ambulance og flere politikolleger.

Betjente på stedet gav også livreddende førstehjælp til den 43-årige mand, indtil ambulancen ankom.

Foruden drabsforsøget blev Philip Mau Nielsen dømt for besiddelse af en kniv og en mindre mængde hash til eget forbrug.

/ritzau/