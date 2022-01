Teenagere misser skiferie i Østrig: Rejsebranche afviser at dække

Østrig har indført skærpede indrejsekrav for danskere, der gør det umuligt for ældre teenagere at rejse på en normal uges skiferie til landet.

Men rejsebranchen afviser at betale pengene tilbage til de kunder, der er ramt. Det skriver Politiken.

De østrigske regler betyder, at man for at undgå karantæne skal have et boosterstik samt en negativ PCR-test maksimalt 48 timer gammel eller et bevis på, at man har været smittet inden for de seneste tre måneder.

Hvis man ikke kan opfylde det, skal man i karantæne i ti dage, hvilket dog kan forkortes med en negativ PCR-test taget på femtedagen.

I Danmark tilbydes boosterstik ikke til unge under 18 år, og derfor rammer reglerne ældre teenagere og deres familier.

Børn fra 11 år og ned er undtaget, mens de 12-14-årige og 15-årige, der er fyldt år efter 31. august, kan undtages fra karantænekrav med to vaccinestik og en negativ PCR-test eller bevis for tidligere smitte.

I Forbrugerrådet Tænk mener chefkonsulent Vagn Jelsøe, at rejsebureauerne er forpligtet til at betale tilbage, hvis en familie ikke kan gennemføre rejsen på grund af restriktioner, der ikke var gældende, da de købte den. Det siger han til Politiken.

I Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) er rådgivningen til medlemmerne den stik modsatte, da man godt mener, at rejsen kan gennemføres.

- Rejsen kan jo godt gennemføres. Den bliver ikke aflyst, men kunderne skal blot opfylde en række betingelser for at indrejse i Østrig, siger direktør Lars Thykier.

- Jeg kan da godt forstå, at en familie, hvor der er en på 16 eller 17 år, synes det er besværlig situation, men det er jo netop derfor, at vi opfordrer kunderne til at tegne en afbestillingsforsikring eller have en rejseforsikring. Hvis du ikke har det, må du acceptere en vis risiko, siger han til Politiken.

Hos forsikringsselskabet Topdanmark er meldingen, at det er rejsebureauerne, som ifølge Pakkerejseloven skal betale pengene tilbage til kunderne.

Selskabets skadedirektør, Rasmus Ruby-Johansen, siger til Politiken, at det er tale om "uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder", når teenagere ikke kan rejse ind uden karantænekrav, fordi de ikke kan få tredje stik i Danmark.

