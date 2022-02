To drenge på 13 og 15 år mistænkes for at have stukket ild til kolonihavehuse på Østerbro mandag aften.

Teenagere mistænkes for at sætte ild til to kolonihavehuse

Københavns Politi har tilbageholdt to teenagedrenge på henholdsvis 13 og 15 år.

De er mistænkt for at have sat ild til to kolonihavehuse på Østerbro mandag aften.

Det oplyser Jonatan Smith, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, tirsdag morgen.

Den første brandstiftelse fandt sted på Sibeliusgade omkring klokken 17.30. Knap fire timer senere var den gal igen, da politiet klokken 21.30 fik en ny anmeldelse om et kolonihavehus i brand ved Rørsøstien 66.

- Vi har efterfølgende tilbageholdt en 13-årig dreng og anholdt en 15-årig dreng. De er taget ind for forsætlig brandstiftelse, siger Jonatan Smith.

Da den 13-årige er under den kriminelle lavalder, kan han ikke sigtes af politiet. Hans sag vil derfor blive overdraget til de relevante myndigheder.

Den 15-årige er derimod blevet sigtet i sagen. Politiet har endnu ikke vurderet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør senere tirsdag.

- Vores formodning er, at de er gerningsmændene bag begge brande. Gode vidneudsagn har gjort, at vi kunne pågribe dem, siger Jonatan Smith.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med de to brande. Men begge kolonihavehuse er brændt ned til grunden.

Ifølge efterforskningslederen er det for tidligt at sige noget om et muligt motiv, men intet tyder på, at der skulle ligge noget personligt bag.

- Det virker som tilfældige steder, det er sket, siger Jonatan Smith, der tilføjer, at der formentlig er blevet sat ild til kolonihavehusene ved hjælp af brandbare væsker.

- Stederne vil blive undersøgt i løbet af tirsdag, når det bliver lyst, siger efterforskningslederen.

/ritzau/