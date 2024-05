Teknisk problem får to metro-linjer i København til at holde stille

Man kan torsdag formiddag ikke køre med metrolinje M3 og M4 i København.

De er nemlig ramt af tekniske problemer, hvorfor togene holder stille.

Det oplyser Københavns Metro på sin hjemmeside. Her lyder det, at togene først ventes at køre igen tidligst 13.30.

- De (togene, red.) er jo selvkørende, så når der er en fejl, stopper det hele stort set, siger en pressekoordinator til Berlingske.

- Vi har ingen tidshorisont, men vi ved, at det ikke kan løses på fem minutter, og derfor har vi evakueret de tog, der holder mellem perronerne. Det betyder, at passagerer i de tog, der holder mellem stationerne, har været ude at gå.

M3-linjen kaldes også Cityringen og forbinder blandt andet Rådhuspladsen, Kongens Nytorv og Frederiksberg. M4-linjen kører fra Københavns Hovedbanegård til Orientkaj i Nordhavn.

