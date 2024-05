Tekniske problemer på Tyra-feltet forsinker fuld drift

Den første gas er allerede begyndt at strømme fra det nyåbnede Tyra-gasfelt i Nordsøen.

Men der går lidt længere tid end forventet, før produktionen er oppe på fuld kraft.

TotalEnergies, der står for renoveringen og driften af feltet, oplyser, at der er opstået tekniske udfordringer på en kompressor, der regulerer trykket i gasledningerne.

Transformeren, der leverer strøm til kompressoren, skal repareres, og det forsinker tidsplanen.

Artiklen fortsætter under annoncen

TotalEnergies forventer nu først at nå op på fuld kapacitet i fjerde kvartal i år.

- Vores hovedprioritet er fortsat en sikker opstart og indkøring af Tyra, så Danmark igen kan blive nettoeksportør og selvforsynende med gas senere i år, siger Michael Lindholm Pihl Larsen, der er teknisk projektleder på projektet for TotalEnergies.

Foruden selv at producere gas står installationen på Tyra-feltet også for at sende gassen fra de omkringliggende felter ind til fastlandet.

Hvis det bliver nødvendigt, kan gassen også eksporteres via Holland.

TotalEnergies står for mere end 80 procent af den olie og 90 procent af den gas, der produceres i Danmark.

/ritzau/