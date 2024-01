Teleselskaber forbereder sig på spidsbelastning i København

Tusindvis af mennesker forventes i denne weekend at besøge København K i forbindelse med markeringen af tronskiftet.

Det kommer til at belaste mobilnettet ekstraordinært, og derfor har teleselskaberne taget en række forholdsregler for at sikre, at alle kan få forbindelse, når de har brug for det.

Mads Houe, der er kommunikationschef hos Telia, forklarer, at man har mulighed for at skrue på nogle parametre, der sænker kvaliteten i netværket.

- Det betyder, at den enkelte får lidt mindre båndbredde at boltre sig på, mod at der til gengæld bliver plads til flere. Og vores erfaring er, at det i det store hele kan håndtere den massivt øgede trafik, vi ser i forbindelse med begivenheder, hvor der også er mange mennesker samlet, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har ikke været muligt at opstille ekstra, midlertidige mobilmaster i byen, som man ellers kender det fra andre store begivenheder.

- Det har simpelthen ikke kunnet lade sig gøre at få de nødvendige godkendelser på så kort tid. Men ellers ville vi nok have gjort det samme, som vi også gør, når der for eksempel er Roskilde Festival, hvor der er mange samlet på meget lidt plads, siger Mads Houe.

Hos TDC Net har man også kaldt ekstra folk ind i weekenden, der kan overvåge og balancere trafikken fra de mange gæster i byen.

Her sammenligner Søren Elsborg, der er ansvarlig for TDC's mobilnetværk, det forventede menneskemylder med Rådhuspladsen nytårsaften, eller når et håndboldhold eller en Tour de France-vinder hyldes samme sted.

- Så vi har en masse erfaring at trække på og ved nogenlunde, hvordan vi skal tackle det. Samtidig har vi været ude fysisk tidligere på ugen og simuleret en masse trafik, så vi er sikre på, at systemerne reagerer, som de skal. Vi kan ikke være bedre forberedt, siger han.

Søren Elsborg forventer faktisk ikke, at den største prøve kommer til at stå i forbindelse med karetturene igennem Indre By og balkonceremonien på Christiansborg Slotsplads på søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derimod vil netværket for alvor blive testet, når DR og TV 2 afvikler deres fælles tv-transmitterede show på Kongens Nytrov fredag aften.

- Der har vi mange mennesker samlet et sted, og mange vil måske bruge deres telefon til at sende video hjem til familien eller ud i verden. Det bliver spændende at se, hvordan nettet reagerer på det, siger han.

Uanset, hvor hårdt mobilnettet bliver belastet, så vil der aldrig opstå problemer med at komme igennem til alarmcentralen eller politiet.

Der er reserveret særlig båndbredde til opkald til 114 og 118.

Sms-beskeder bruger også kun et minimum af datakapacitet og bliver derfor heller ikke berørt af meget trafik på netværket.

/ritzau/