Teleselskaber gør det gratis at ringe og skrive til Iran

Teleselskabet 3 og søsterselskabet Oister har gjort sms'er og opkald til Iran gratis med tilbagevirkende kraft fra 23. september til og med 7. oktober.

Fra Morten Christiansen, der er regional administrerende direktør for 3 i Skandinavien og Østrig, lyder det, at selskabet vil gøre, hvad det kan for at hjælpe.

- Hos 3 mener vi, at man har forpligtigelse til at gøre en forskel, når man kan.

- Vi håber, at dette tiltag har givet vores kunder mulighed for at få kontakt til deres pårørende i landet, lyder det i en skriftlig kommentar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Telia er ved at vurdere mulighederne for at gøre det samme, oplyser selskabet søndag. Det forventer at melde ud i begyndelsen af den kommende uge.

Også i Sverige har teleselskaberne Tre og Hallon gjort det gratis, skriver de på deres Facebook-sider.

- Vi så en kraftig stigning i både samtaler og sms til Iran.

- Vi har fjernet alle afgifter for at lette kommunikationen for dem, der ønsker at komme i kontakt med deres kære, siger kommunikationsdirektør hos Tre Mårten Lundberg til det svenske nyhedsbureau TT.

Voldsomme demonstrationer har den seneste uge præget flere iranske byer.

En ung kvinde på 22 år døde den 16. september, efter hun gik i koma i politiets varetægt tre dage før.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok.

Kvindens død har udløst store protester i landet.

Mange er vrede over manglende rettigheder, sikkerhed og økonomien, der er udfordret af internationale sanktioner.

/ritzau/