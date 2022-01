Teleselskabet 3 vinder tusindvis af kunder i coronaramt år

Der kom flere kunder i butikken hos teleselskabet 3 sidste år, der er nu tæt på at runde 1,5 millioner kunder i Danmark.

Det viser regnskabet fra 3, der er Danmarks tredjestørste teleselskab efter TDC og Telenor.

3, der også ejer mobilselskabet Oister, øgede i 2021 antallet af abonnenter med 27.000 sidste år. Det betyder, at der nu er 1,49 millioner kunder i alt.

Det seneste år er omsætningen steget med knap to procent til 2,79 milliarder kroner.

Administrerende direktør Morten Christiansen siger, at resultaterne igen i 2021 har været ramt af coronavirus.

- Efter omstændighederne er jeg tilfreds. Det har været et meget svært marked, fordi der ikke er nogen vækst, og vi har været ramt af, at vores butikker har været lukket dele af året, og at folk generelt har været mere hjemme.

- Samtidig har man nu i næsten to år ikke kunnet rejse, og det påvirker også vores salg (af abonnementer målrettet rejser i udlandet,), siger han.

Teleselskabet kommer ud af 2021 med et driftsoverskud før af- og nedskrivninger på 711 millioner kroner. Det er et fald på 17 procent sammenlignet med sidste år.

Årsagen til tilbagegangen er ifølge Morten Christiansen, at 3 sidste år solgte sine mobilmaster.

Salget har givet en gevinst, men der er til gengæld udgifter forbundet med at leje nu, og det trækker resultatet for 2021 ned.

Morten Christiansen fortæller, at der i øjeblikket er heftig konkurrence blandt teleselskaberne på det danske marked, hvor der bliver tilbudt billigere abonnementer og givet store rabatter på at købe telefoner.

Det giver kunderne muligheder for et billigt abonnement, men det gør det sværere og dyrere at vinde nye kunder.

- Det er den mest massive priskonkurrence, vi har set i flere år, siger Morten Christiansen.

Teleselskabet 3 er ejet af konglomeratet Hutchison Whampoa, der har adresse i Hong Kong, og det svenske selskab Investor, der er ejet af Wallenberg-familien, en af Sveriges rigeste familier.

