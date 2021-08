Tempoet er faldet - men ifølge professor kan vaccinemål nås

Vaccinationstempoet i Danmark er gået ned den seneste tid.

Sidste uge fik færre end 39.000 personer første stik med en coronavaccine, mens det i flere uger i juli var over 200.000 danskere.

Det lavere tempo kan kollidere med myndighedernes mål om, at mindst 90 procent af de inviterede er vaccineret inden 1. oktober.

Holder sidste uges tempo, vil det være sket i uge 40 - i begyndelsen af oktober.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge professor Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet, er de voksne, der er positivt indstillet over for vaccinen, nu i gang med at blive vaccineret.

Han står bag Hope-projektet, der har fulgt danskernes adfærd under corona - blandt andet opbakningen til vaccinerne.

Professoren vurderer, at det er realistisk, at 90 procent af danskerne takker ja.

- Baseret på vores data er det omkring 85 procent i den voksne befolkning, som er positiv over for vaccinen. Det svarer til dem, der er i gang.

- Omkring 5 procent kan man ikke få vaccineret, da de ikke ønsker det, men der er omkring 10 procent, som man kan nå gennem indsatser, siger han.

/ritzau/