Ida Auken: Reager ikke med sorg og vrede efter Manchester-angreb

Ida Auken opfordrer i et tweet folk til ikke at reagere med vrede, sorg og rædsel på en eksplosion i Manchester, der har kostet mindst 22 livet. Det vækker vrede og undren

Her til morgen vågnede verden op til endnu et formodet terroranslag. Denne gang i Manchester. En bombe eksploderede i Manchester Arena, hvor omkring 21.000 unge mennesker var samlet til en koncert med den amerikanske popsangerinde Ariana Grande. Ifølge myndighederne har bomben kostet mindst 22 mennesker livet. 59 personer blev såret. Mange af dem unge.



En af dem, der vågnede til den væmmelige nyhed, var folketingsmedlem Ida Auken fra De Radikale. Hun reagerede på nyheden klokken 6.20 med et tweet med følgende ordlyd:

"Giv ikke terroristerne, hvad de vil have: din vrede, din sorg, din rædsel."



Det udløste umiddelbart reaktioner fra twitter-brugerne. Blandt andre fra Jesper Ronald Jensen:



"Wow man skal ikke være ked af det, hvis ens børn bliver slået ihjel af terrorister. For det er det, terroristerne vil have... WOW igen."

Og Martin Martin Lünell skriver:



"Hvad skal vi så gøre? Være ligeglade? Helt ærlig. Jeg er rasende. Det er unge mennesker og børn, der har været udsat for det her. Frygteligt."

Hertil svarer Ida Auken:



"Efterretning og straf. Det er politiet og efterretningerne, der kan gøre noget. Men forstår dig godt."

Til Kristeligt Dagblad uddyber Ida Auken, hvad hun mener, når hun skriver, at vi ikke må reagere med sorg, når børn og unge bliver dræbt.



"Jeg siger, at vi skal slukke vores fjernsyn. Jeg siger, at vi skal vise omsorg og kærlighed for ofrene. Vi skal ikke give terroristerne, hvad de vil have."



Det er bare ikke det, du skriver. Du skriver, at vi ikke må blive vrede, at vi ikke må sørge, og at vi ikke må være slået med rædsel. Hvorfor må vi ikke reagere som mennesker?



"Der er grænser for, hvad du kan skrive på 144 tegn."

Det fylder da ikke mere at skrive: "Sluk fjernsynet og vis omsorg med ofrene" end det, du rent faktisk har skrevet?



"Nu spørger du mig, hvad jeg mener, og så fortæller jeg dig, at der er forskel på at udvise omsorg og medfølelse med ofrene og på at reagere med med vrede, sorg og rædsel. Det er det, terroristerne vil have, og det skal vi ikke give dem."



Men er det ikke såre menneskeligt at reagere med sorg, vrede og rædsel, når unge mennesker til en popkoncert bliver slået ihjel? Skal vi blive lige så kyniske og umenneskelige som terroristerne?



"Vi skal have medfølelse med ofrene. Men terroristerne vil gøre os bange. Derfor opfordrer jeg også folk til at slukke fjernsynet. Vi skal ikke give dem det, de vil have."



Hvorfor skal medierne ikke dække det, der sker i verden og informere befolkningen?



"Det er et dilemma. Terroristerne er interesserede i at sprede rædsel gennem medierne. Og det skal vi ikke give dem. Og nu har jeg ikke mere at sige."



På Twitter har Ida Auken efterfølgende præciseret sin holdning med dette tweet: