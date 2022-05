Terrorsigtet teenager skal fortsat sidde fængslet

Varetægtsfængslingen af en 15-årig terrorsigtet teenager er blevet forlænget.

Det oplyser Rune Rydik, der er anklager i sagen, mandag.

Drengens advokat er gået med til en frivillig forlængelse, hvorfor den 15-årige frihedsberøves i yderligere fire uger - indtil 21. juni.

På grund af drengens unge alder er han fængslet i surrogat på en institution.

Han er sigtet efter straffelovens paragraf 114c, der drejer sig om at lade sig hverve eller at hverve en eller flere personer til at begå eller fremme terrorhandlinger.

I begyndelsen af april blev han anholdt og sigtet for at have tilsluttet sig organisationen Feuerkrieg Division. Det er ifølge anklagemyndigheden en nynazistisk og højreekstrem gruppe.

Anholdelsen blev foretaget på en villavej i en mindre by nær Slagelse. Det skete tidligt om morgenen.

Anklager Rune Rydik har tidligere udtalt, at den 15-årige blev hvervet til organisationen i december sidste år. Det skal være sket via den krypterede beskedtjeneste Telegram.

Tidligere er det kommet frem, at han skal have udfyldt et ansøgningsskema, hvori han angav at have kendskab til våben.

Drengen er også sigtet efter paragraf 114e. Den handler om, at man fremmer en organisation eller virksomhed, som har til hensigt at begå terror.

Han er mistænkt for at hverve en 16-årig dreng til organisationen. De to gik i samme skole inden anholdelsen.

Den 16-årige blev ligeledes anholdt den 7. april for at have lavet sig hverve til terror. Men retten fandt ikke begrundet mistanke i et omfang, der tillod frihedsberøvelse. Sigtelsen er dog blevet opretholdt.

Det kom frem under grundlovsforhøret i begyndelsen af april, at den 15-årige i januar og februar sendte et link rundt til flere personer. Herigennem kunne man angiveligt få adgang til bombemanualer.

I Storbritannien har der tidligere været en sag om netop Feuerkrieg Division. En 16-årig britisk dreng blev kendt skyldig i at have begået terrorhandlinger, efter at han som 13-årig meldte sig ind i gruppen.

