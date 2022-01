Terrortiltalt blev smidt ud af radikal gruppering

- De mente, jeg var for ekstrem i mine holdninger, lyder det fra en 40-årig terrortiltalt kvinde i en telefonsamtale, som anklager Anders Larsson afspiller tirsdag i retssal 27 i Københavns Byret.

Det er hendes forklaring på, hvorfor hun på et tidspunkt nogle år tilbage blev ekskluderet af grupperingen Team Dawah.

På et tidligere retsmøde har et vidne fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) beskrevet Team Dawah som et islamistisk netværk, hvor flere medlemmer sympatiserer med ekstremistiske ideologier.

Kvinden er sammen med to 23-årige mænd tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet.

Under en telefonsamtale med en mand, som tidligere har været sigtet i samme sag, forklarede hun, at medlemmer fra Team Dawah ikke kunne lide hende.

Manden, som kvinden havde i røret, er tirsdag indkaldt som vidne. Han kan dog ikke huske så meget om de samtaler, som anklageren afspiller i retssalen

Snakken mellem de to faldt blandt andet på en kvinde, som underviser i islam, og her lød det fra den 40-årig tiltalte, at underviseren var "for blød i sine holdninger".

Det var ikke kun den tiltalte kvindes holdninger, som ikke faldt i god jord hos Team Dawah.

- De kan ikke lide mig. Jeg er for aggressiv på de sociale medier. Det er det, de siger, siger kvinden i samtalen.

Den ene af de tiltalte mænd blev også smidt ud af selv samme gruppering, da den mente, han var for skadelig for gruppen.

Under en ransagning af en af de tiltalte mænds hjem fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram.

Alt dette skulle bruges til at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer, mener anklagemyndigheden.

Det er tirsdag under retsmødet også kommet frem, at den tiltalte kvinde og en anden tiltalt gerne vil forklare sig for første gang. Den sidste tiltalte har allerede udtalt sig retten.

Dommen ventes i slutningen af januar.

/ritzau/