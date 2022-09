Terrortiltalt i Holbæk sendte penge til svoger i Irak

En 35-årig syrisk mand afleverede ad flere omgange penge til en butik på Nørrebro i København, som sendte dem videre til syrerens svoger i Irak.

Det fortæller syreren torsdag i Retten i Holbæk, hvor han er tiltalt i en sag om at planlægge terror med bomber og finansiere terror.

- Jeg går til en butik, hvor der primært er irakere, så giver jeg ham penge, og så overfører han dem til hans kontor i Irak, siger den 35-årige, der boede i Holbæk.

Svogeren havde ifølge anklagemyndigheden tilsluttet sig Islamisk Stat (IS).

Ifølge anklageskriftet sendte den 35-årige mellem november 2014 og april 2016 i alt omkring 63.493 kroner til svogeren. Den 35-årige indrømmer at have sendt nogle af pengene, men nægter sig skyldig i terrorfinansiering.

Anklager John Catre fremlægger flere beskeder mellem den 35-årige og svogeren, hvor de skriver om beløb, og hvilke navne de skal sendes til.

I en af beskederne omtaler den terrortiltalte "2000 vandmeloner". Det var 2000 dollar, forklarer han.

- Jeg var bare bekymret for, om det var ulovligt - at man sender udenom Western Union, siger den 35-årige.

Han tilføjer, at det var metoden, han var nervøs for - ikke hvem pengene blev sendt til. Bekymringen fik ham også til at sende penge under et andet fornavn.

Den 35-årige var tilsyneladende mest af alt en slags mellemmand i overførslerne.

Han forklarer, at nogle penge var svogerens egne, der stod på en konto i Danmark, og så sendte han også penge for andre. Nogle penge stod han dog også selv for som en gave, da svogeren fik en søn.

I sagen er også den 35-åriges irakiske hustru og hans to år ældre bror tiltalt.

Den 35-årige anklages for sammen med broren at have ydet støtte til svogeren på cirka 17.277 kroner, og så skal han sammen med sin hustru have forsøgt at overføre omkring 12.000 kroner til svogeren.

De nægter sig alle skyldige, og de nægter også sagens væsentligste anklage, som går på, at de skal have haft planer om terror med bomber.

I en villa i Holbæk blev der ved anholdelsen i februar 2021 fundet 16 kilo kemikalier. I et tidligere retsmøde har den 35-årige dog fortalt, at det var til kanonslag, som han lavede som en hobby.

Der er i mandens hus også fundet Islamisk Stat-flag og -videoer.

Anklageren har vist et foto af svogerens søn med en IS-bandana på, og billedet blev sendt til den 35-årige, som svarede:

- Wow en flot hat/hue.

Den 35-årige kan ikke huske beskeden, og om det var sønnen eller specifikt bandanaen, som han syntes, var flot. Han siger desuden, at han ikke kan udtale sig om, hvorvidt svogeren kæmpede for IS.

De to andre tiltalte afgiver forklaring på senere retsmøder.

