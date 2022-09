Terrortiltalt kvindes bror poserede med lig og IS-flag

Han står iført hvid kjortel og har et gevær spændt om kroppen, mens hans ene finger peger op mod himlen. Ved hans fødder ligger et lig.

Billedet af manden, der er bror til en 31-årig kvinde, toner frem på en skærm Retten i Holbæk. Her er kvinden tiltalt for forsøg på terror og at sende penge til broren i Islamisk Stat. Kvindens mand og mandens bror er også tiltalt.

Den dansk-irakiske kvinde har ikke set billedet før efterforskningen, fortæller hun i retten.

På et andet foto ses broren med en machete og skydevåben. På et tredje står han med et Islamisk Stat-flag. Heller ikke dem har hun set tidligere.

Hun siger, at efterforskningen af sagen har åbnet hendes øjne. Hun vidste, at broren i 2014 tog fra Danmark til Irak, men hun vidste ikke, at hun også var i Syrien, lyder det.

- Jeg er stadig i vildrede om, hvad der er foregået. Jeg kender jo min bror. Han pumper muskler, og for at spille smart kunne han godt finde på at tage de billeder, siger hun.

En dommer i retten har dog svært ved at forstå, at hun fortsat kan være i vildrede.

- Du kan jo se, at han står bevæbnet og med et lig. Hvordan kan du være i vildrede om, hvad der foregår? Han står jo ikke hjemme ved kaminen og poserer?, spørger dommeren.

- Jeg ved, at det er meget usædvanligt at posere med et våben i Danmark, siger hun.

- Jeg ved ikke, hvorfor han poserer med et lig, men det, at han poserer med et våben, er ikke usædvanligt i Irak.

Den 31-årige kvinde er tiltalt for sammen med sin 35-årige syriske mand i 2017 at have forsøgt at sende 12.000 kroner til kvindens bror i Islamisk Stat og at have givet cirka 4591 kroner.

Det var ifølge anklagemyndigheden økonomisk støtte til en person tilsluttet en terrororganisation. Den 31-årige kvinde forklarer dog, at der er penge sendt som almisse.

De skal også have hjulpet kvindens bror med WhatsApp.

Den væsentligste anklage går dog på, at kvindens mand skal have haft planer om at producere én eller flere bomber til terror. Kvinden og mandens 37-årige bror er tiltalt for at have medvirket.

Anklagerne i sagen fremlægger også flere beskeder mellem den 31-årige kvinde og hendes brors hustru.

- Må Gud beskytte dem. Der er stærke vinde på vej mod dem, skriver svigerinden.

Den besked undrer anklager John Catre Nielsen. Den 31-årige afviser at vide, hvad det handler om.

- Jeg skal helst ikke gætte, for jeg ved det ikke, siger kvinden i retten.

I en anden besked skriver den 31-årige kvinde, at svigerinden skal bede.

Kvinden forklarer, at det måske er fra en periode, hvor broren var rejst til Tyrkiet, og svigerinden først skulle rejse til landet senere.

Det er uvist, hvor broren befinder sig i dag.

Alle tre blev anholdt i februar 2021. De nægter sig skyldige.

Dommen ventes senere på året.

/ritzau/