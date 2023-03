Terrortiltalt teenager så internettet som en anden verden

På sit teenageværelse på Vestsjælland indtalte en 15-årig dreng i 2022 en tale, hvor han opfordrede jøder til at sove med øjnene åbne og sluttede med en nazistisk hilsen.

I chattråde på internettet skrev teenagedrengen med udenlandske brugere fra den højreekstreme gruppe Feuerkrieg Division, som ifølge anklagemyndigheden er en terrorsammenslutning.

Ifølge anklagemyndigheden blev drengen medlem af terrorgruppen, fik en ledende rolle og støttede gruppen ved blandt andet at dele bombemanualer på beskedtjenesten Telegram.

Derfor sidder den nu 16-årige tirsdag i Retten i Holbæk, hvor han afhøres af anklager Rune Rydik. Drengen nægter sig skyldig.

- Man tænker ikke så meget over det, man skriver, når man er på internettet. Man skriver bare. Det er ikke virkelighed. Det er to forskellige verdener, siger han.

På hans værelse har politiet blandt andet fundet naziflag og Adolf Hitlers bog "Mein Kampf". I retten forklarer den 16-årige, at han altid har været historisk interesseret, men han har svært ved at forklare interessen for nazismen.

- Jeg ved det faktisk ikke. Det var lidt af det hele med, hvor hurtigt de udviklede sig, siger den 16-årige.

- Du sidder her i dag og har været igennem noget af en tid, siden du blev anholdt første gang i marts sidste år. Hvad tænker du om, at der er rejst en tiltale imod dig?, spørger anklager Rune Rydik.

- Jeg ved det faktisk ikke. Det er selvfølgelig ærgerligt, siger den tiltalte.

Han forklarer videre, at han havde tjekket, at Feuerkrieg Division ikke stod på nogen terrorliste i Danmark eller EU.

Den 16-årige rokker med fødderne, mens han fortæller. Han har hvide sneakers på og et mørkeblåt jakkesæt, som sidder en smule løst på ham.

På tilhørerrækkerne sidder hans forældre og følger med, mens Rune Rydik fremlægger chattråde og spørger den 16-årige ind til dem.

Blandt andet har han chattet med en bruger, som han forklarer, er et ledende medlem af Feuerkrieg Division. De skrev om en tale, som skulle være en reaktion på, at et medlem blev anholdt i Storbritannien i februar 2022.

I en af beskederne har den 16-årige sendt talen, som han har indtalt på engelsk med stemmeforvrænger, så stemmen lyder meget dyb.

- Til alle jøderne i Storbritannien vil vi opfordre jer til at sove med øjnene åbne. Dommedag vil snart vise sig for jer, lød det blandt andet, inden han sluttede af med den nazistiske hilsen: "Sieg heil".

Men det var den anden, som kom med idéen, forklarer han.

- Jeg tænkte ikke over det. Jeg læste bare, hvad det var, jeg havde fået sendt, siger han.

Foruden anklagen om selv at være en del af Feuerkrieg Divison skal han have forsøgt at hverve sin skolekammerat til gruppen.

Sagen fortsætter over en række dage. Dommen ventes til maj.

/ritzau/