Terrortiltalts forsvarer: Internettet er en anden verden

Det var et forsøg på at lave fis, da en 16-årig dreng i december 2021 meldte sig ind i den højreekstremistiske gruppe Feuerkrieg Division.

Sådan siger drengens forsvarer, Lasse Martin Dueholm, under sin procedure i Retten i Holbæk tirsdag.

- Vi har at gøre med en teenager, som sidder på sit værelse og skriver nogle ting, som han selv kalder for humor. De er stærkt overdrevne og nogle gange decideret usande, siger han.

Den 16-årige dreng er tiltalt for at have ladet sig hverve til en terrorsammenslutning og også for at have forsøgt at hverve en anden til den. Han skal ifølge anklagemyndigheden have haft en ledende rolle i organisationen.

Drengen har siddet varetægtsfængslet siden april sidste år, hvor han blev anholdt, og hans forældres hus ransaget.

Her fandt politiet blandt andet en mindre samling af højreekstremistiske bøger, tomme ammunitionskasser, naziflag og -armbind samt en dolk med et blad på 16 centimeter.

På hans computer fandt politiet flere videoer af terrorangreb og henrettelser.

Drengen har under hele sagen nægtet sig skyldig.

Han har sagt, at det var for sjov, da han meldte sig ind og med tiden fik en ledende rolle i Feuerkrieg Division. Han så det ikke som virkeligt, har han sagt.

Forsvarer Lasse Martin Dueholm fortæller, at det ikke er en ny ting, at unge laver sjov med højreekstremistiske ideologier og organisationer.

- Da jeg var ung, var "Terroristens Håndbog" ("The Anarchist Cookbook", red.) noget, som alle skoledrenge kendte til. Man kunne låne bøger om satanisme på biblioteket, og efter murens fald kunne man købe kasketter fra Ruslands militær, siger han.

Han siger, at det i dag blot er flyttet til internettet, og at unge i dag bruger internettet på en anden måde, end man hidtil har gjort.

- Det er blevet mere teknisk. Det er en parallel verden, som ikke anses for virkelig blandt de unge. Det er vigtigt, at man har en forståelse for det, hvis man skal kunne sætte sig ind i hans (tiltaltes, red.) hoved, siger Lasse Martin Dueholm.

Feuerkrieg Division er ikke på listen over terrororganisationer, gør forsvareren opmærksom på. Danmark har nemlig ikke en sådan liste, hvilket mange andre lande har.

- Det er i udgangspunktet fuldstændig lovligt at melde sig ind i Feuerkrieg Division. Nu tager han jo tykt gas på gruppen og melder sig ind på et falskt grundlag, men uanset hvad er det ikke forbudt, siger forsvarsadvokaten.

Storbritannien har lister over, hvad landet angivet som terrororganisationer. Her er Feuerkrieg Division på listen sammen med blandt andet Islamisk Stat.

Inden den 16-årige meldte sig ind i gruppen, undersøgte han ifølge forsvareren, om den var på EU's terrorliste. Det var den ikke.

- Han har forklaret, at det var derfor, at han overhovedet turde at melde sig ind, lyder det.

- Men hvad har han (tiltalte, red.) gjort, som er strafbart? Jeg er med på, at han har delt materiale, som kan støde andre mennesker, men hvad har han gjort, som er forkert? Kan han dømmes?, spørger Lasse Martin Dueholm.

Netop det spørgsmål skal retten tage stilling til 11. maj.

/ritzau/