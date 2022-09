Tesfaye: Danmark ønsker udleveringssag om Shah appelleret

Det er Danmarks ønske, at udleveringssagen om Sanjay Shah skal appelleres, hvis der er grundlag for det.

Det siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) til Ritzau.

- Nu skal vi starte med at finde ud af, hvad årsagen til afgørelsen er samt muligheden for at appellere, siger han.

En dommer besluttede tidligere mandag, at Shah ikke kan udleveres til Danmark fra Dubai, hvor han er fængslet.

Sanjay Shah er anklaget for at bedrage den danske statskasse for milliarder.

Tilsyneladende bunder dommerens afvisning i manglende dokumenter fra dansk side. Det skriver flere danske medier, herunder Ekstra Bladet og TV 2, der har set kendelsen.

Tesfaye og Justitsministeriet har endnu ikke fået bekræftet oplysningerne om, at manglende dokumenter er årsagen til dommerens afgørelsen. Det siger ministeren omkring klokken 16 mandag.

- Nu rækker vi ud til myndighederne i Dubai for at blive klogere.

- Det er vigtigt at holde fast i, at de danske myndigheder har et godt samarbejde med myndighederne i Dubai. Det bygger blandt andet på respekt for, at det ikke er det danske retssystem, der fungerer i Dubai, men deres eget.

- Derfor kan vi heller ikke bestille bestemte sagsskridt i Dubai, ligesom vi heller ikke vil acceptere, at andre gør det i Danmark, lyder det fra ministeren.

Mattias Tesfaye er opmærksom på historierne om, at afgørelsen kan skyldes en juridisk fodfejl, men understreger, at han nu forsøger at komme til bunds i afgørelsens grundlag.

- Jeg er overrasket over og temmelig træt af afgørelsen. Men en ting er sikker - vi slipper ikke sagen. Vi kommer til at følge den til det absolut sidste, siger han.

Ministeren kan ikke sige noget om, hvornår man regner med at få besked fra myndighederne i Dubai.

Sanjay Shah er i Danmark tiltalt for at have svindlet for over ni milliarder kroner i udbyttesagen fra 2012 til 2015.

Svindlen skete, ved at selskaber har søgt om at få tilbagebetalt udbytteskat, uden at de har ejet de aktier, de har villet have tilbagebetalt skat for.

Shah nægter sig skyldig og har sagt, at han har brugt et hul i loven.

Hvis mandagens kendelse i Dubai appelleres, er det ikke sikkert, at det vil være muligt at tilføje nye dokumenter i appelsagen. Det siger Shahs advokat, Ali Al Zarooni, mandag.

Dette er dog heller ikke blevet bekræftet fra dansk side endnu.

/ritzau/