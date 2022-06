Tesla åbner sine superladere for andre danske elbiler

Tesla udvider nu muligheden for at bruge otte ladestationer, hvor man kan lade sin elbil hurtigere.

Elbilejere, der ikke har en Tesla, kan nu også lade deres køretøjer op ved de såkaldte Superchargers-ladestandere. De har indtil nu været forbeholdt Tesla-biler.

Tesla har annonceret, at man fremover - mod betaling og via en særlig app - stiller sine hurtigladere til rådighed for alle bilister i Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz og Luxembourg.

Tesla driver lige nu i Danmark 12 større ladestationer bestående af flere ladestandere, som ligger tæt ved motorvejsafkørsler og indfaldsveje.

Otte af dem er omfattet af den nye ordning, ligesom 128 enkeltstående ladestandere også er det.

Teslas hurtigladere kan levere en effekt mellem 150 kW og 250 kW, hvilket ifølge selskabet selv kan give 120 kilometer mere i benene til en Tesla Model 3 med bare fem minutters opladning.

Nyheden betyder også, at danske elbilejere, der melder sig til ordningen, får mulighed for at bruge Tesla-ladere i de øvrige europæiske lande, hvor der er åbnet for muligheden.

Det gælder blandt andet Holland, Belgien, Frankrig og Spanien.

/ritzau/