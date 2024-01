Tesla afviser krav om overenskomst på tysk bilfabrik

Den amerikanske bilgigant Tesla afviser et krav om fælles overenskomst på elbilproducentens fabrik i nærheden af Berlin.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Tesla annoncerede sidste år en lønstigning for ansatte på fabrikken i Grünheide sydøst for den tyske hovedstad.

Dette betød blandt andet, at de årlige lønninger stiger med 2500 euro - omkring 18.500 kroner - for produktionsmedarbejdere fra februar i år, skriver dpa.

- Vi fokuserer på os selv for hurtigt at finde løsninger for vores medarbejdere og uden unødig optrapning og dermed få ændringer til at ske væsentligt hurtigere, siger fabrikschef André Thierig til nyhedsbureauet.

Fra fabrikschefen lyder det desuden, at medarbejdere har goder - selv uden en fælles overenskomst.

Disse omfatter gratis opladning af elbiler, gratis pendling med bus og tog, leasing af cykler og en subsidieret togbillet, der kan bruges på tværs af Tyskland.

I Danmark indledte 3F Transport en sympatikonflikt 20. december. Det betyder, at der ikke kan sendes Tesla-biler til Sverige via danske havne.

Det skete i forbindelse med, at der i Sverige har været strejke mod Tesla siden slutningen af oktober 2023.

Det skyldes, at bilproducenten nægter at indgå overenskomst for sine ansatte i Sverige, der er repræsenteret af den svenske fagforening IF Metall.

Imens er økonomiministeren i den tyske delstat Brandenburg, hvor Grünheide ligger, Jörg Steinbach, fortsat fortaler for fælles overenskomster.

- Det ville selvfølgelig være godt, hvis IG Metall (fagforening, red.) og Tesla kunne blive enige om fælles overenskomster - eller i det mindste drøfte det. Det vil give mange fordele til begge sider, siger Jörg Steinbach til dpa.

Derudover er IG Metall overbevist om, at der vil komme overenskomstforhandlinger i Tesla.

Ifølge fagforeningen er det "op til vores kolleger i virksomheden at beslutte, hvor hurtigt dette vil ske".

Ifølge egne tal producerer Tesla i øjeblikket mere end 250.000 elbiler årligt i Grünheide, hvor der er omkring 11.500 ansatte.

Fabrikken skal efter planen udvides, skriver dpa.

