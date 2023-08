Testresultater sender Novo-aktien i rekordniveau

Novo Nordisk aktien-stryger i vejret, efter at medicinalvirksomheden tirsdag har offentliggjort resultater af et studie, hvor det er blevet testet, om selskabets storsællert Wegovy kan forebygge alvorlige hjerte-kar-hændelser.

Resultaterne er så lovende, at investorerne i minutterne efter offentliggørelsen har sendt aktiekursen op i rekordniveau efter en stigning på 15 procent.

Det var ventet, at testresultaterne ville vise, at Wegovy kunne reducere risikoen for alvorlige hændelser med omkring 17 procent.

Men forsøget viste en reduktion på 20 procent, og det har altså udløst storm på den populære aktie.

Forsøgsresultaterne giver Novo mulighed for at øge salget af Wegovy, ligesom der også er en øget mulighed for, at medicinen kan blive berettiget til tilskud under den amerikanske Medicaid-sundhedsordning.

Det forudsætter dog, at Novo Nordisk får øget sin produktionskapacitet. Lige nu har den danske medicinalgigant svært ved at følge med den massive efterspørgsel på Wegovy.

Novo Nordisk-aktien lukkede 22. maj i kurs 1179,80 - en rekord, der altså ser ud til at blive slået tirsdag. En stigning på bare 10 procent svarer til omkring kurs 1200.

