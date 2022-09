Thomas Borgen i retten om hvidvask: Der var ingen røde flag

Advokater afhører mandag den tidligere Danske Bank-topchef Thomas Borgen, der er sagsøgt for milliarder.

Mandag har den tidligere topchef for Danske Bank Thomas Borgen taget plads i vidnestolen i Retten i Lyngby, hvor 74 investorer har sagsøgt ham for cirka 2,5 milliarder kroner i en sag om hvidvask for milliarder.

De mener at have tabt penge, fordi banken ikke med det samme orienterede markedet om en mulig hvidvask i bankens estiske filial og undlod at tage de nødvendige skridt. Men det afviser Thomas Borgen.

Der er stor interesse for at høre Thomas Borgens forklaring. Hver en stol på tilhørerrækkerne er optaget, og en enkelt har om formiddagen taget plads på gulvet.

Også en tolk var mødt op fra morgenen af, da Thomas Borgen er nordmand. Men den tidligere direktør taler langsomt og tydeligt, og efter formiddagspausen bliver tolken sendt hjem.

Thomas Borgen blev øverste chef i september 2013, og i begyndelsen af 2014 fik han besked om, at en whistleblower advarede om hvidvask.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og der skulle lukkes ned for aktiviteterne med de udenlandske kunder, som bekymringen gik på. Han afviser, at han har fået oplysninger om forhold, som der ikke er gjort noget ved.

- Nej, vi får løbende rapporteringer om, at ting går i henhold til planen. Den helt klare forståelse er, at her er ingen røde flag, siger Thomas Borgen.

Og det kom bag på ham, da Berlingske i marts 2017 kunne afdække, at flere milliarder kroner kunne være hvidvasket gennem Danske Banks filial i Estland fra 2010-2014, fortæller han.

- Vi forstod det ikke, fordi det var noget, vi havde lukket ned for længe siden, siger Borgen.

- Pressen ved mere om transaktionerne, end det vi selv ved i huset, siger han videre.

Banken satte senere gang i at få undersøgt problemet, men det blev ikke vurderet, at markedet skulle orienteres, fortæller han.

- Jeg vil altid følge anbefalingen fra fagekspertisen, siger Thomas Borgen.

De 74 investorer, der har sagsøgt Thomas Borgen, er bistået af virksomheden Deminor.

Investorerne har købt eller på anden måde erhvervet aktier i Danske Bank i perioden 5. februar 2014 til og med 1. februar 2018.

De hævder at have tabt milliarder, da kursen på Danske Banks aktie faldt ad flere omgange i forbindelse med afsløringerne i hvidvasksagen.

Ifølge Deminor kunne markante tab være undgået, hvis banken og ledelsen havde delt deres viden om hvidvasken med markedet og myndighederne, da ledelsen blev opmærksom på det.

Thomas Borgen stoppede som direktør i oktober 2018.

Han er blevet undersøgt af det tidligere Søik - Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet. Men i 2021 blev sigtelsen imod ham droppet.

/ritzau/